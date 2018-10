Tiêm kích Su-33 Nga và J-15 Trung Quốc: Bên tám lạng, kẻ nửa cân

Theo chuyên gia Charlie Gao, tiêm kích J-15 của Trung Quốc là phiên bản "chưa đầy đủ của Su-33".

"Trung Quốc đã cố gắng chế tạo chiến đấu cơ của riêng mình, dựa theo nguyên mẫu máy bay T-10K của Nga", chuyên gia phân tích, đồng thời khẳng địn, điểm yếu của J-15 là "động cơ nội địa WS-10 lạc hậu.

Chuyên gia của tạp chí The National Interest cũng lưu ý rằng, do trọng lượng và cơ chế cất cánh, J-15 chỉ có thể mang ít vũ khí và nhiên liệu hơn so với mẫu máy bay tương tự của phương Tây.

Tuy nhiên, theo lời chuyên gia này, tính năng trên được lý giải bởi J-15 được thiết kế để phù hợp với tàu sân bay Liêu Ninh, chiến hạm được sản xuất từ thời liên bang Xô Viết.

Giá trị của J-15, như tác giả xem xét, là thiết kế buồng lái và tính công thái học của máy bay.

" Nhìn chung, trong khi Su-33 chắc chắn vượt trội hơn J-15 về độ tin cậy và công suất động cơ mạnh, nhưng chiếc J-15 là một mẫu máy bay hiện đại hơn với thiết kế mới tiện dụng", chuyên gia tạp chí The National Interest kết luận.

