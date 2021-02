Tiết lộ mới: Ông Trump từng đề nghị cho ông Kim đi nhờ chuyên cơ từ Việt Nam về Triều Tiên

Quảng cáo

Trước đó, ông Kim cùng đoàn tàu hỏa bọc thép đi từ Triều Tiên, qua Trung Quốc, vào cửa khẩu Đồng Đăng và tới Hà Nội, nơi ông Trump đến bằng máy bay chuyên cơ.

Một bộ phim tài liệu mới của hãng truyền thông Anh BBC đã tiết lộ rằng, cựu Tổng thống Donald Trump từng đề nghị đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về nhà trên chuyên cơ Không lực Một sau khi hai người gặp nhau lần thứ hai tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, Việt Nam, vào năm 2019.



Loạt phim ba phần, có tựa đề "Trump Takes On the World" (Tạm dịch: Trump chiếm lĩnh thế giới), tiết lộ những chi tiết mới về cách ông Trump và ông Kim đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cuối cùng kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Tổng thống Trump, người đã đột ngột rời cuộc họp, nói với báo chí vào thời điểm đó: "Đôi khi bạn cần phải đi bộ”, nghĩa là không phải lúc nào muốn nhanh cũng được.

Nhưng ông Trump, nay đã là cựu tổng thống Mỹ, đã không rời đi mà không đưa ra một đề nghị bất thường trước, giống như tính cách của ông.

Matthew Pottinger, chuyên gia hàng đầu về châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời ông Trump, nói với BBC: “Tổng thống Trump đã đề nghị đưa ông Kim về nhà trên chuyên cơ Không lực Một”.

"Tổng thống biết rằng ông Kim đã đến Hà Nội trên một chuyến tàu kéo dài nhiều ngày qua Trung Quốc và tổng thống nói: 'Tôi có thể đưa ông về nhà sau hai giờ nếu ông muốn." Đó là một cử chỉ ân cần”, ông Pottinger nói thêm.

Ông Kim đã từ chối lời đề nghị, theo Pottinger.

Loạt bài của BBC cũng bao gồm một cuộc phỏng vấn với cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, John Bolton, người có mặt tại hội nghị thượng đỉnh.

Ông Bolton nói rằng khi họ đi xe đến cuộc họp, ông Trump tự tin rằng ông có thể tạo ra một thỏa thuận khi ông ở trong phòng với ông Kim.

"Ông Trump rõ ràng nghĩ rằng ông ấy có một người bạn thân mới của Kim Jong Un", ông Bolton, người đã không còn thân thiết với ông Trump, được Sunday Times dẫn lời. "Trump nghĩ rằng mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên rất tuyệt vì ông ấy và ông Kim là bạn của nhau. Đó là một nhận thức rất nguy hiểm."

Ông Kim và ông Trump đã kết thúc cuộc gặp lần thứ ba và lần cuối cùng tại khu phi quân sự trên biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc ba tháng sau đó nhưng không có tiến triển nào thêm.

Hai người có một mối quan hệ phức tạp trong suốt bốn năm ông Trump làm tổng thống.

Cựu tổng thống Trump từng gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên là "Người tên lửa" và đưa ra những lời đe dọa "lửa và giận dữ" nhưng sau đó cho rằng họ là những người bạn rất tốt, thậm chí còn mô tả ông Kim là "một người rất thông minh", theo BBC.

Loạt phim "Trump Takes on the World," do Tim Stirzaker đạo diễn, sẽ được phát sóng trên BBC2 vào thứ Tư.

Anh Minh