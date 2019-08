Trung Quốc bay thử nghiệm tiêm kích bom mới

Quảng cáo





Theo một bản tin của hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã, dịp này Trung Quốc đã cử đi nhiều loại máy bay, bao gồm cả tiêm kích bom JH-7AII tới cuộc thi hàng không Aviadarts ở Nga hôm thứ Ba tuần trước.

Máy bay JH-7AⅡ được mang ra trình diễn trên mặt đất tại lễ khai mạc cuộc thi, bản tin nói.

Đây là lần đầu tiên phiên bản tiêm kích bom này được mang ra công khai, theo Uy Hổ Đường, một chuyên mục quân sự trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Chuyên mục này lưu ý rằng phiên bản nâng cấp trước đó của loại máy bay JH-7 là JH-7A.

Hai bản tin nói trên đều không đưa ra thông tin chi tiết về sự khác biệt giữa JH-7AⅡ và JH-7A.

Ngụy Đông Húc, một nhà phân tích quân sự ở Bắc Kinh nói với Hoàn cầu thời báo mới đây rằng trong khi thiết kế khí động học của JH-7AⅡ có vẻ không khác nhiều so với JH-7A, hệ thống bên trong máy bay có thể đã được nâng cấp. Máy bay JH-7AⅡ có thể được trang bị với radar tiên tiến hơn, hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn, do đó nâng cao khả năng thao diễn, theo lời chuyên gia Ngụy. Ông lưu ý rằng máy bay có thể mang được nhiều vũ khí hơn, do vậy có hỏa lực mạnh hơn và cải thiện độ chính xác.

Tiêm kích bom J-16

Tham gia một cuộc thi ở nước ngoài cho thấy dòng máy bay mới được nâng cấp đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật và sẵn sàng tham gia chiến đấu, ông Ngụy nói.

Hoàn cầu thời báo dẫn ý kiến một số nhà quan sát quân sự Trung Quốc trước đó nói có rất ít không gian cho việc cải thiện dòng máy bay JH-7. Một số người thậm chí còn cho rằng PLAAF nên cho về hưu dòng máy bay JH-7, đặc biệt sau khi Trung Quốc đã biên chế trong vài năm qua các máy bay tiêm kích J-16, vốn có thể mang bom và thực hiện nhiệm vụ tiêm kích bom.



Việc xuất hiện của dòng máy bay tiêm kích bom mới JH-7AII đã xua tan những đồn đoán và theo Uy hổ đường, “cho thấy dòng tiêm kích bom JH-7 vẫn còn là một công cụ uy lực của PLAAF”.

Anh Minh