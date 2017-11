Vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng ở Nghệ An

Giai đoạn 2012-2017, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan về quy hoạch trường bắn, thao trường phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang địa phương.



Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 Ban CHQS huyện, thành, thị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trên địa bàn. Toàn tỉnh có 20 trường bắn, thao trường huấn luyện được Bộ Quốc phòng, Quân khu phê duyệt, ra quyết định quy hoạch và chính quyền địa phương các cấp ra quyết định giao đất cho các đơn vị quản lý, sử dụng; trong đó có 4 trường bắn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 6 trường bắn được Bộ Quốc phòng ra quyết định đóng quân.

Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 trong giờ huấn luyện nội dung đào công sự chiến đấu cá nhân trên thao trường huấn luyện tổng hợp

Đặc biệt, năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã quy hoạch trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp cấp tỉnh với diện tích 407 ha được phân chia thành 5 khu chức năng (khu vực sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập Chỉ huy - Tham mưu; khu vực trường bắn; khu vực thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật; khu vực thao trường huấn luyện vượt chướng ngại nước; khu vực thao trường huấn luyện trú quân dã ngoại), nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện, diễn tập cho lực lượng vũ trang tỉnh…



Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh đã và đang gặp khá nhiều khó khăn. Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng cho nhiệm vụ xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng cao, trong khi quỹ đất ở các địa phương còn hạn hẹp. Các khu vực được địa phương đồng ý quy hoạch vào mục đích quốc phòng hầu hết phải đền bù, giải phóng mặt bằng với kinh phí lớn. Một số diện tích đất bị cấp chồng, cấp lấn; tình trạng một số ít hộ gia đình cận kề xâm canh, lấn chiếm đất quốc phòng vẫn còn diễn ra…

Trung đội dân quân biển Ban CHQS thị xã Cửa Lò huấn luyện bắn súng trên biển

Chủ trì hội nghị, đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh kiên quyết chỉ đạo các Ban CHQS huyện, thị chưa có trường bắn, thao trường huấn luyện phải tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát quỹ đất, tiến hành quy hoạch trường bắn, thao trường huấn luyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.



Các đơn vị đã có trường bắn và thao trường huấn luyện phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; phối hợp giải quyết dứt điểm các diện tích đất còn bị lấn chiếm, tranh chấp; tích cực tiến hành công tác dân vận giải quyết tốt mối quan hệ với nhân dân trên địa bàn đóng quân; khai thác hết công năng sử dụng của trường bắn, thao trường; đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn, nguồn lực của quốc phòng và địa phương để đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường đáp ứng nhu cầu huấn luyện, bắn đạn thật của lực lượng vũ trang địa phương; góp phần nâng cao sức mạnh và tiềm lực quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới hiện nay.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 thực hành huấn luyện nội dung mở cửa đánh chiếm đầu cầu

Phong Quang – Nguyễn Minh