Hôm nay (14/7), nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tại Trung tâm diều dưỡng thương binh Duy Tiên và địa bàn tỉnh Hà Nam, Đoàn Thanh niên Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và tuổi trẻ nhiều bộ, ngành, đơn vị tổ chức chương trình tri ân “Vang mãi khúc quân hành”.

Chương trình gồm chuỗi các hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà 60 thương binh nặng (trên 81% thương tật) tại Trung tâm diều dưỡng thương binh Duy Tiên; thăm hỏi, tặng quà 6 Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Duy Tiên.

Đặc biệt, tuổi trẻ các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” phục vụ các thương binh do các diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương, Nhà hát Chèo Quân đội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Họa sỹ Lê Duy Ứng cùng các thương binh tại trung tâm và hạt nhân trong đoàn công tác thể hiện.