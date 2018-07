4 nữ sinh Kinh tế quốc dân quyết phá ‘lời nguyền’ tại HHVN 2018

Vừa có thông báo nghỉ giữa giờ tập luyện catwalk, khi trán vẫn lấm tấm mồ hôi, thí sinh Vũ Hương Giang (SBD 462) lại tiếp tục lao vào những bài tập riêng trước gương. Nữ sinh của Đại học Kinh tế quốc dân luôn cho mọi người thấy nguồn năng lượng tràn đầy và thái độ cầu thị không biết mệt mỏi.

Trò chuyện với Hương Giang, cô luôn nở nụ cười thân thiện, rạng rỡ. Chưa kịp hỏi, Hương Giang nhanh nhảu nói: “Em quyết định đi thi Hoa hậu Việt Nam vì muốn phá lời nguyền trường Đại học Kinh tế quốc dân chưa từng có hoa hậu mà chỉ sản sinh ra những nhà tài trợ. Hơn nữa, năm nay Kinh tế quốc dân có tới 4 đại diện, chúng em sẽ cùng quyết tâm để phá lời nguyền này”. Hương Giang cười tươi rói và 3 cô gái còn lại của Kinh tế quốc dân cũng hào hứng vào chuyện.

Thí sinh Bùi Phương Nga (SBD 486) và thí sinh Vũ Hương Giang (SBD 462). Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Có thể nói, với 4 thí sinh vào Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, các đại diện của Kinh tế quốc dân đang áp đảo về số lượng. 4 cô gái với những vẻ đẹp và nét tính cách riêng.

Đối diện với thí sinh Bùi Phương Nga (SBD 486), bất cứ ai cũng bị mê hoặc bởi làn da trắng ngần và láng mịn không tì vết. Phương Nga từng đạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên thanh lịch Kinh tế quốc dân 2017. Tiết lộ về lý do tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga bộc bạch: “Cuối năm 2017, khi em lên nhận giải Sinh viên tiêu biểu của trường thì thầy Hiệu trưởng đã động viên em tham gia Hoa hậu Việt Nam và em quyết định đăng kí ứng tuyển. Thật may mắn khi em đi đến hành trình ngày hôm nay. Hi vọng không chỉ em mà 3 đại diện còn lại của Kinh tế quốc dân sẽ thể hiện thật tốt tại cuộc thi năm nay và xứng đáng với những kì vọng của thầy cô, bạn bè”.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Phương Nga nhiều lần nhắc đến sự quan tâm của BTC cuộc thi dành cho các thí sinh tham gia HHVN. “Em rất bất ngờ và không nghĩ chúng em được quan tâm, chăm sóc từng chút một như vậy. Trong phòng tập, phòng ngủ của chúng em luôn được chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn. Chúng em được mua cho từ miếng băng dán nhỏ cho đến những nhu yếu cần thiết trong sinh hoạt đời thường”- Phương Nga tâm sự.

Là cô gái có vẻ nhút nhát nhất trong nhóm 4 thí sinh Kinh tế quốc dân dự thi HHVN 2018, thí sinh Đỗ Linh Chi (SBD 319) khá rụt rè khi chia sẻ về bản thân. Đúng như lời Linh Chi thổ lộ, cô tham gia HHVN để phá bỏ giới hạn của bản thân. “Đây là lần đầu tiên em xa gia đình, lần đầu tiên xa sự chăm sóc của mẹ. Em muốn thử thách chính mình và tìm cơ hội để hoàn thiện bản thân”- Linh Chi từ tốn nói.

Với Linh Chi, cô hào hứng và thích thú khi chia sẻ đã học được rất nhiều từ cuộc thi HHVN. “Em được học catwalk, học cách đi làm sao cho đúng, ngồi làm sao cho đẹp, cười thế nào, tạo dáng ra sao… Tất cả đều là lần đầu tiên em được biết tới”.

Kể về hành trình đến với Hoa hậu Việt Nam 2018, Linh Chi ngại ngùng nói cô giấu mẹ tham dự vòng Sơ khảo vì sợ trượt sẽ ngại. Rất may, mẹ ủng hộ và động viên Linh Chi tiếp tục cố gắng hơn khi đã lọt Chung khảo phía Bắc. Ngoài giấc mơ hoa hậu, Linh Chi ấp ủ sẽ mở một hãng thời trang riêng. “Với bất cứ dự định nào, dù là tham gia HHVN hay kinh doanh lĩnh vực thời trang em sẽ dành hết tâm huyết và sẽ làm hết mình để không còn gì nuối tiếc”- Linh Chi bày tỏ.

Thí sinh Phạm Thị Luyến (SBD 202) và thí sinh Đỗ Linh Chi (SBD 319). Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Tại Sơ khảo phía Bắc HHVN 2018, thí sinh Phạm Thị Luyến (SBD 202) khiến nhiều người bất ngờ khi cô tiết lộ cùng 2 người đẹp Hạ Long lập “lò luyện thi”. Thực tế là 3 cô gái đến từ Quảng Ninh cùng ăn, cùng ở và cùng tập luyện với nhau mỗi ngày trước khi đến với Chung khảo phía Bắc.

Vào Chung khảo phía Bắc, Luyến hội ngộ 3 đại diện Đại học Kinh tế quốc dân. Cô khá hào hứng và bày tỏ quyết tâm phá “lời nguyền” tìm kiếm danh hiệu cho ngôi trường mà mình đang theo học. “Em kì vọng sẽ lọt top 5 Chung cuộc và đang cố gắng hết mình trên hành trình đến với vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018”- Luyến nói.

Một điều đặc biệt nữa ở cô nữ sinh Đại học kinh tế quốc dân khi Luyến bật mí từng giành 2 HCV, 1 HCB tại cuộc thi Vô địch trẻ Quốc gia năm 2013 giải đua thuyền cự li 200m, 500m và 1.000m.

“Mọi giải thưởng, danh hiệu đều đã ở lại phía sau. Hiện tại, em cùng 37 thí sinh còn lại đang tập trung cao độ cho vòng Chung khảo phía Bắc sắp tới. Em nhìn thấy sự quyết tâm của mỗi người nhưng hơn hết chúng em luôn xem nhau là một gia đình. Dù kết quả thế nào, phải dừng lại hay đi tiếp em cũng không còn gì hối tiếc và thực lòng chúc mừng những người xứng đáng hơn”- Luyến khép lại câu chuyện trước khi trở lại sàn tập luyện catwalk.

Đỗ Quyên