Á hậu Huyền My ‘tình tứ’ bên Trọng Đại trong tiệc sinh nhật đón tuổi 26

Để đánh dấu tuổi 26 rực rỡ, Á hậu Huyền My đã tổ chức một buổi tiệc thân mật và ấm cúng bên những người thân thiết nhất. Huyền My bên bố mẹ và em trai tại buổi tiệc.

Trong buổi tiệc, cả Huyền My và Trọng Đại đều không ngần ngại thể hiện sự thân thiết bên nhau. Nói về tình cảm thân thiết này, Huyền My cho biết: “My và Đại đã quá hiểu tính nhau từ lâu nên không ngần ngại trêu đùa nhau ở chỗ đông người. Với My, Đại luôn là một cậu em đáng yêu và dễ thương”.

Như thường lệ, em trai của Huyền My (góc phải) cũng xuất hiện trong buổi tiệc và tiếp tục gây chú ý với diện mạo ngày càng điển trai, chững chạc. Hiện tại, em trai Huyền My đang học cấp ba và cũng là một hotboy có lượng theo dõi khá đông đảo trên mạng xã hội.

Chia sẻ về một năm vừa qua, Huyền My cho biết: “2020 là một năm có quá nhiều biến động với thế giới nói chung và Huyền My nói riêng. Nhưng cũng chính nhờ có một năm 2020 đầy trắc trở mà My đã có cơ hội sống chậm lại để nhìn nhận về những gì mà mình trải qua, và những điều mà mình mong muốn trong tương lai. Nhân dịp đón tuổi mới, My không mong gì hơn là sức khoẻ, sự bình an cho bản thân và gia đình, bạn bè cũng như mong rằng Việt Nam và thế giới sẽ sớm vượt qua dịch COVID-19 để trở lại với cuộc sống bình thường”.