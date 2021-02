Á hậu Phương Anh livestream bằng tiếng Anh với giám đốc quốc gia Miss International

Quảng cáo

Chiều 19/2, á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng ông Stephan Diaz - Giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss International. Trước đó, chính ông Stephan đã 'đánh tiếng' mời Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tham dự Miss International 2021 sau khi bày tỏ sự ấn tượng với nhan sắc và học vấn của cô.

Trước thềm cuộc thi Miss International 2021, BTC đã tiến hành những buổi livestream với đại diện sắc đẹp các quốc gia năm nay để quảng bá cho cuộc thi. Á hậu Phương Anh là một trong những đại diện nổi bật được giám đốc quốc gia của Miss International chọn để giao lưu, trò chuyện.

Á hậu Phương Anh trong buổi giao lưu cùng ông Stephan Diaz - Giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss International. Xuất hiện trong buổi livestream, Á hậu Phương Anh diện bộ váy gam màu tím pastel nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn khoe được bờ vai trần quyến rũ. Cô cũng toát lên thần thái tự tin, toả sáng khi đeo trên đầu chiếc vương miện lấp lánh.

Không chỉ được khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, Á hậu Phương Anh còn nhận được nhiều lời khen ngợi của ông Stephan Diaz - Giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss International khi cô thể hiện trình độ ngoại ngữ ấn tượng. Trong suốt 25 phút của buổi livestream, Á hậu Phương Anh 'bắn' tiếng Anh như gió. Cách phát âm của cô cũng rất dễ nghe và uyển chuyển.

Á hậu Phương Anh gây ấn tượng với màn 'bắn' tiếng Anh như gió. Trong buổi giao lưu, giám đốc Miss International bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến học vấn của á hậu Phương Anh. Đây cũng là một thế mạnh đã giúp cho cô vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 để giành một vị trí trong top 3 của cuộc thi.

Á hậu Phương Anh chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi mình xuất thân trong một gia đình có nền tảng tri thức với em và anh trai đều theo đuổi con đường học vấn. May mắn hơn khi Phương Anh được bố mẹ cho tự do quyết định mọi vấn đề trong con đường học hành mà không tạo ra cho cô bất kỳ áp lực nào.

Người đẹp cũng chia sẻ lý do đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đó là vì bị gián đoạn việc tốt nghiệp đại học do dịch COVID-19 nên cô đã quyết định tham gia cuộc thi như một cách để trải nghiệm bản thân ở một lĩnh vực hoàn toàn mới và đã may mắn giành được ngôi vị Á hậu 1.

Không chỉ thể, cô còn thể hiện trình độ tiếng Pháp và Nhật ấn tượng. Với danh hiệu sắc đẹp quốc gia, Á hậu Phương Anh chia sẻ cô đã chạm tới được nhiều cơ hội mới và làm được nhiều điều ý nghĩa nhờ ảnh hưởng của mình. "Còn rất nhiều trẻ em Việt Nam ngoài kia không được đến trường hay không có cơ hội được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng. Tôi muốn thay đổi điều đó và nó cũng chính là mục tiêu của tôi trong tương lai" - cô chia sẻ.

Với những sự thể hiện xuất sắc của mình trên sóng livestream, Á hậu Phương Anh đã nhận được "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng fans sắc đẹp quốc tế. Buổi livestream của cô đã thu hút được gần 2 nghìn lượt like và gần 1 nghìn comment.

Các fans hy vọng Phương Anh sẽ mang về thành tích cao cho Việt Nam tại Miss International 2021. Các fans quốc tế đều rất ấn tượng với nhan sắc, tri thức và khả năng giao tiếp ngoại ngữ ấn tượng của Á hậu Phương Anh. Đặc biệt, khi theo dõi buổi giao lưu, một fans đã yêu cầu Phương Anh thể hiện khả năng nói tiếng Pháp và cô đã không ngần ngại nói một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp khiến giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss International trầm trồ.

Một màn 'ghi điểm' khác của Á hậu Phương Anh đó là cô còn thể hiện một đoạn giới thiệu bằng tiếng Nhật mặc dù đây không phải là ngoại ngữ thế mạnh của cô. Được biết, Phương Anh chỉ mới học tiếng Nhật thời gian gần đây, tuy nhiên cách phát âm và ngữ điệu của cô đã cực kỳ ấn tượng, truyền cảm.

Sau buổi livestream, các fans Việt bày tỏ sự tự hào và mong mỏi Phương Anh sẽ tiếp tục giúp Việt Nam toả sáng tại đấu trường Miss International 2021 sau thành tích ấn tượng của Á hậu Tường San.

Duy Nam