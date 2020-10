Á hậu Thúy An: 'Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam đã cho An một kỉ niệm thanh xuân vô cùng đẹp!'

Nhìn lại hành trình suốt 2 năm qua với cương vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018, An xem đó là một hành trang mà suốt cuộc đời mình không thể nào quên. Mỗi ngày An đều được trải qua rất nhiều trải nghiệm, nếu phải lật lại một trang kỉ niệm có lẽ cho An được tham lam lật lại hết 2 năm qua để một lần nữa được làm nhiều hơn những hoạt động thiện nguyện, sẽ có nhiều dự án hỗ trợ, giúp đỡ mọi người hơn.

Trong hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, An và mọi người được đến rất nhiều điểm du lich nổi tiếng của Việt Nam như: Eo Gió (Quy Nhơn), Cocobay Đà Nẵng, Tuần Châu (Hạ Long)… Riêng Hạ Long thì An đã đi du lich trước đó rồi nhưng thật ra mà nói thì cảm giác đi thi nó khác và lạ lắm! Vì tâm trạng lúc đó là hồi hộp, lo sợ, khác hoàn toàn những lúc mình đi du lịch. Nhưng cộng hưởng vào đó là những cảm xúc không thể nào quên được. Những ngày đầu ở Quy Nhơn thì còn bỡ ngỡ vì mọi người chưa hiểu về nhau và chưa thân, nhưng sau đó thì quấn quýt như chị em trong nhà vậy. Đến giờ thì An không hình dung rõ ràng được về cảnh quan thiên nhiên xunh quanh nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất là mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà chung. Tất cả những thanh âm sôi động, náo nhiệt lúc đó như làm bừng tỉnh cơn ngái ngủ. Nào là tiếng í ới gọi nhau, tiếng bước chân chạy, tiếng vang từ bộ trang điểm… như đánh thức từng tế bào, rạo rực đến kỳ lạ.

Ấn tượng khác trong suốt 3 tháng theo hành trình Hoa hậu Việt Nam 2018 có lẽ là những chuyến xe và chuyến bay. Từ Nam ngược ra Bắc rồi vào miền Trung. Đến mỗi nơi, cảm xúc lại một khác. Dù có những ngày di chuyển liên tục hay tập luyện tới mệt nhoài thì khi ngồi lại bên nhau vẫn là những nụ cười thật thân ái. Dù các cô gái đều cùng chung một mục tiêu hướng về chiếc vương miện cao quý nhưng trong những khoảnh khắc đời thường đó chỉ giản dị gọi tên: chị-em, bạn bè. Không có sự tranh giành, đố kị nào cả, chỉ có tiếng cười và những giọt nước mắt khi phải chia xa sau mỗi vòng loại.

Chạm tới ký ức Hoa hậu Việt Nam 2018, mọi thứ ùa về khiến An không nguôi nhớ và có một chút nuối tiếc. Nuối tiếc vì thời gian ở bên nhau không thể kéo dài mãi, nuối tiếc cảm xúc sau mỗi đêm Chung khảo, những lần trình diễn các phần thi phụ và nuối tiếc vì không thể chia đều vương miện cho tất cả các cô gái đi tới đêm Chung kết…. Nuối tiếc lắm nhưng An tin là mỗi người sẽ gói gém ký ức đó lại để làm hành trang cho mình sau này.

An vẫn ví von Hoa hậu Việt Nam là một chuyến tàu thời gian. Chúng ta khởi hành cùng lúc nhưng mỗi người sẽ có điểm dừng khác nhau, sẽ có người xuống ga và sẽ có người cùng đi tiếp trên chặng hành trình tiếp nối đó. Người xem đó là một cuộc dạo chơi đầy thi vị, người lại học hỏi được rất nhiều từ chính những lữ khách trên tàu… Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi bao xa, bao lâu mà chúng ta sẽ trưởng thành thế nào sau khi rời con tàu đó!

Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam 2018 - nơi đây đã cho An một kỉ niệm thanh xuân vô cùng đẹp!

Khi MC đọc tên Thúy An cho danh hiệu Á hậu 2 thì mình hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Bất ngờ, hạnh phúc tới vỡ òa. Đến giờ, khi nghĩ lại, An vẫn lâng lâng xúc động tới nỗi không thể gọi tên. Tuy nhiên, khi ánh đèn sân khấu dần tắt để lui về phía sau, An tự nhủ phải cố gắng để xứng đáng với danh hiệu này. Như mọi người đã thấy, trong 2 năm qua, An không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình và làm được nhiều điều mà An mong muốn. An tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, được mang dải bang Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế, xuất hiện trong nhiều show thời trang…

Điều mà nhiều người lo ngại cho An và các người đẹp khác khi có danh hiệu đó là cám dỗ và cạm bẫy. Tuy nhiên, An cho rằng, cám dỗ và cạm bẫy giống như tơ giăng ở đời thường và bất cứ ai cũng có thể sa lưới. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nhận diện cơ hội và có định hướng đúng đắn cho cuộc đời mình. An tin rằng, nếu chúng ta có bản lĩnh, có thực lực thì những điều cám dỗ hay cạm bẫy kia chỉ cần một cái gạt tay sẽ tan biến.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Thúy An đã có bạn trai khoảng 3 năm rồi. Cô tiết lộ bạn trai là tiến sĩ, hơn cô 10 tuổi và cả hai dự tính làm đám cưới vào đầu năm 2021.

Chúng mình quen nhau từ lúc An là sinh viên, chưa thi Hoa hậu Việt Nam 2018. An không ngại yêu nếu đúng người và An nghĩ tình yêu là những cảm xúc tự nhiên nên không thể giấu giếm, cũng không có tiêu chuẩn nào cả.

Hiện tại, An đã tốt nghiệp Đại học từ cuối năm 2019 và định hướng trong tương lai sẽ kinh doanh theo đúng chuyên ngành mà mình được đào tạo. An nghĩ, nếu có cơ hội thử sức ở lĩnh vực diễn viên, điện ảnh thì An sẽ tham gia, xem đó là thử thách riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên, An vẫn ưu tiên cho đam mê kinh doanh.

Sau 2 năm kể từ khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khép lại, An cũng trưởng thành và học hỏi được nhiều điều mới hơn. Lúc này, chỉ hi vọng dịch COVID-19 sẽ được khống chế để một mùa Hoa hậu Việt Nam 2020 thành công rực rỡ. Theo dõi Fanpage Hoa hậu Việt Nam, An thấy khá nhiều hồ sơ các bạn đăng kí. An thấy các bạn rất đẹp và khá chuyên nghiệp, chỉn chu về hình ảnh nên An tin rằng mùa Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ có nhiều bất ngờ. Chúc các bạn tự tin hoàn thành tốt những phần thi của mình!