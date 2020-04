Á hậu Thuỳ Dung cover ca khúc 'Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!'

Quảng cáo

Những ngày này, Thuỳ Dung giống như bao người dân khác đang ở nhà để thực hiện cách ly toàn xã hội. Người đẹp cũng thường xuyên cập nhật tình hình về dịch bệnh COVID-19 và cô đã quyết định cover lại ca khúc “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!" như một sự cổ vũ tinh thần những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong việc chống lại dịch bệnh.



Á hậu Thuỳ Dung tại phần thi Người đẹp tài năng ở Hoa hậu Việt Nam 2016. Vốn được biết đến với tài chơi đàn guitar và giọng ca ngọt ngào, Thuỳ Dung nhận được sự khen ngợi của nhiều khán giả khi cover ca khúc “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!".

Thuỳ Dung được biết đến là người đẹp có nhiều tài lẻ. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cô cũng từng giành chiến thắng ở phần thi Người đẹp tài năng khi khoe tài ca hát và trình độ tiếng Anh của mình với ca khúc Baby I love you. Á hậu cũng từng nhiều lần khoe tài ca hát của mình trong các chương trình trên truyền hình như tại Bữa trưa vui vẻ của VTV6 hay lễ trao giải Here We Go.

“Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!" là dự án MV được bảo trợ bởi Bộ Y Tế với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như siêu mẫu Hà Anh, nghệ sỹ Trung Dân, Quỳnh Anh Shyn, vũ công Quang Đăng...ra mắt ngày 1/4 vừa qua.

Người đẹp từng nhiều lần khoe tài ca hát trên truyền hình. MV lấy bối cảnh một khu dân cư trong cuộc “đại chiến” chống dịch bệnh, “captain Minh Beta” và biệt đội giải cứu xuất hiện để “chiến đấu” với những thông tin và hành động sai lệch, đồng thời chấn chỉnh và đưa ra giải pháp phù hợp, tuyên truyền tới người dân trong khu dân cư cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả, văn minh, lặp lại trật tự vốn có của cuộc sống và khiến người dân không còn hoang mang, lo sợ thái quá.

Được biết, đây cũng là dự án âm nhạc cộng đồng đầu tiên nhận được sự bảo trợ chính thức từ Bộ Y Tế nhờ thông điệp sâu sắc và ý nghĩa.

Video clip Á hậu Thuỳ Dung cover “Việt Nam Ơi! Đánh Bay COVID!”:

Duy Nam