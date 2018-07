Câu chuyện về 2 cô gái giảm cân ‘khủng’ tại cuộc thi HHVN 2018

Tại vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, thí sinh Phạm Ngọc Hà My thu hút sự quan tâm của truyền thông khi cô từng tặng hoa Tổng thống Trump khi ông tới thăm Việt Nam tháng 11/2017.

Thí sinh Phạm Ngọc Hà My tại Sơ khảo phía Bắc HHVN 2018.

Chia sẻ với phóng viên, cô sinh viên của Đại học Ngoại giao cho biết vẫn chưa quên cảm xúc bồi hồi khi tặng hoa Tổng thống Mỹ ở chân cầu thang máy bay. “Tất cả khung cảnh, không gian tại lễ đón Tổng thống Mỹ Donal Trump khiến em choáng ngợp”- Hà My nói. Sau đó, cuộc sống của Hà My có một chút thay đổi di được báo chí và nhiều người biết tới hơn. Hà My tâm sự, cô đã phải khoá trang cá nhân một thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống của mình. “Em muốn tập trung vào việc học và từ chối nhiều cơ hội xuất hiện trước truyền thông. Thực sự em chưa quen với việc được chú ý và sự nổi tiếng”- Hà My bộc bạch.

Bất ngờ hơn khi trong câu chuyện kể, Hà My tiết lộ cô đã giảm hơn 20kg trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thời điểm hè năm 2017, Hà My nặng 83kg. Vì bị chê béo và không tự tin mỗi lần xuất hiện với bạn bè nên My đã quyết tâm giảm cân. “Lúc đó, em chưa nghĩ tới chuyện sẽ thi Hoa hậu hay bất cứ cuộc thi nhan sắc nào đâu”- Hà My cười hiền.

Hà My kể giai đoạn đầy cô áp dụng phương pháp ăn low carb và giảm được 6kg. Cảm thấy không thật sự hiệu quả, Hà My áp dụng chế độ ăn uống triệt để hơn: cắt hoàn toàn tinh bột và thịt, chỉ ăn rau củ cùng chế độ tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày. “Thời điểm tặng hoa Tổng thống Trump em nặng 68kg. Sau đó vào dịp Tết nguyên đán em tăng lên 72kg. Em vẫn giữ số cân đó cho đến trước 2 tháng đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam. Hiện tại, em nặng 62kg với chiều cao 1m73”- Hà My nói.

Từ một cô gái lần đầu đi giày cao gót, Phạm Ngọc Hà My tự tin hơn khi trình diễn catwalk. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Lọt Chung khảo phía Bắc, Hà My cho biết cô vẫn giữ chế độ ăn uống và tập luyện để tiếp tục ép cân làm sao có thân hình cân đối hơn.

Với nữ sinh Đại học Ngoại giao thì đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng là lần đầu Hà My đi mua một đôi giày cao gót. “Với chiều cao của em thì em luôn chọn giày bệt để có thể hoà đồng với các bạn. Đăng kí dự thi HHVN, em lần đầu đi chọn mua giày cao gót và tập đi mỗi ngày. Không ít lần té ngã và có những vết phồng rộp nhưng em cảm thấy rất vui và hào hứng”- Hà My tâm sự.

Hiện tại, trong số các thí sinh tham dự Chung khảo phía Bắc HHVN 2018, dễ nhìn thấy sự vụng về của Hà My trong những lần tập luyện catwalk nhưng cô gái ấy luôn nỗ lực để tốt hơn và tự tin hơn mỗi ngày.

Còn với Hoa khôi Đại học Ngoại thương chắc hẳn nhiều người chưa thể quên câu chuyện cô gái Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên nỗ lực giảm 32kg trước khi đến với những cuộc thi nhan sắc. Cũng giống như Hà My, Thủy Tiên không giảm cân vì có ý định thi người đẹp, cô giảm cân vì những lời chế giễu của bạn bè.

Cho đến trước đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018, thí sinh Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên vẫn còn ngỡ ngàng về hành trình mà cô đã đi qua. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thuỷ Tiên từng sở hữu 90kg. Tuy nhiên, tại vòng Sơ khảo, toàn bộ e-kip Nhân trắc học bất ngờ vì 32 kg của cô gái đến từ Đại học Ngoại thương TPHCM biến mất không để lại dấu vết.

Từng sở hữu 90kg, thí sinh Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên nỗ lực giảm 32kg trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thuỷ Tiên tâm sự, cô chưa từng có ý định đi thi người đẹp hay bất cứ cuộc thi nhan sắc nào. Thậm chí, Thuỷ Tiên luôn tự ti về ngoại hình. Cô ngại tiếp xúc với mọi người, mỗi lần ra ngoài chỉ dám mặc những bộ quần áo tối màu, form rộng.

“Em còn nhớ mãi lần khám sức khoẻ khi vào năm nhất đại học Ngoại thuương, trước ánh mắt dò xét và những tiếng cười bỡn cợt của các bạn mới em cảm thấy xấu hổ và quyết tâm giảm cân. Với cân nặng 90kg, em không dám tham gia hoạt động gì của lớp, của trường cũng không dám nói chuyện, làm quen với bạn mới”- Thuỷ Tiên nói.

Hoa khôi đại học Ngoại thương kể, thời gian đầu cô lên mạng tìm hiểu về nhiều phương pháp giảm cân, đồng thời tham khảo ý kiến bạn bè.

“Vì quá nôn nóng với cân nặng, em đã giảm cân một cách tiêu cực. Mỗi ngày em chỉ ăn một bữa, cân nặng giảm nhanh nhưng người xanh lét không có sức sống. Lúc ấy, việc học của em cũng bị ảnh hưởng. Vì quá mệt mỏi nên em không tiếp thu được nhiều bài giảng của thầy cô. Cảm thấy không ổn, em dừng chế độ ăn kiêng và chuyển sang tập thể dục, ăn uống điều độ. Cân nặng giảm chậm hơn nhưng sức khoẻ của em không bị ảnh hưởng. Khoảng gần 2 năm em giảm được 32 kg và em duy trì cân nặng cho đến tận bây giờ”- Thuỷ Tiên kể.

Thuỷ Tiên cho biết, sau khi giảm cân cô được bạn bè động viên đi thi Duyên dáng Ngoại thương 2018.

“Tham gia thi người đẹp là điều em chưa từng nghĩ tới. Khi giảm cân em chỉ nghĩ để không còn bị bạn bè trêu chọc và tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người. Tình cờ, sau khi giảm cân em đăng kí dự thi Duyên dáng Ngoại thương và may mắn giành vương miện. Sau đó, em cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đến với Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Khi được xướng tên, em vô cùng hạnh phúc và bất ngờ”- Thuỷ Tiên tâm sự.

Thuỷ Tiên cho biết thêm, ngoài việc báo tin vui cho gia đình, cô phải làm công tác tư tưởng với ba. “Ba hơi khó và không muốn em tham gia các cuộc thi người đẹp vì sợ ảnh hưởng việc học. Em tâm sự với ba và nói: “Nhan sắc cũng là trí tuệ. Tham gia cuộc thi Hoa hậu sẽ cho con học được nhiều điều từ kĩ năng giao tiếp đến kĩ năng catwalk và nhiều điều khác nữa”. Sau đó, ba vui vẻ đồng ý và hỗ trợ em tiếp tục hành trình cuộc thi”.

Cuối cùng, để kết lại câu chuyện, Thuỷ Tiên hào hứng nói: “Em mới 20 tuổi thôi, ngại gì không trải nghiệm, phải không ạ?”.

