'Đột nhập' hậu trường tập luyện của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020

Hoa hậu Việt Nam 2020 đã đi được 1/3 chặng đường và các thí sinh vẫn đang trải qua những hoạt động nhằm chuẩn bị cho đêm Bán kết sắp tới. Một trong những điểm nhấn trong các đêm thi của HHVN là màn đồng diễn đẹp mắt của tất cả các thí sinh. Để chuẩn bị cho Đêm bán kết sắp tới, 60 thí sinh HHVN 2020 đã bước vào tập luyện cho tiết mục đồng diễn với biên đạo Kim Anh.

Biên đạo Kim Anh là một trong những cái tên “hot” nhất giới dancers hiện nay. Được biết đến rộng rãi từ cuộc thi “So you think you can dance”. Bên cạnh đó, quyết tâm trở thành một nghệ sĩ đa năng, cô đã có những màn “lấn sân” diễn xuất khi tham gia những bộ phim “Em chưa 18”, “Thần tượng tuổi 300”,… Vừa rồi, biên đạo Kim Anh đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với 60 gương mặt xinh đẹp, tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngay từ những giây phút đầu tiên làm quen với những tổ hợp động tác của biên đạo Kim Anh, có rất nhiều thí sinh tỏ ra khá bối rối vì chưa từng thử sức với các động tác nhảy bao giờ. Bắt đầu với giai điệu chậm rãi, biên đạo Kim Anh đã cùng thực hiện các động tác với các thí sinh, đồng thời cô cũng đếm nhịp dựa trên nhạc để các thí sinh có thể quen dần với cách kết hợp. Để tăng tính cạnh tranh và sự cố gắng của các bạn, biên đạo Kim Anh đã chia các thí sinh thành những nhóm nhỏ khác nhau, điều này cũng giúp Kim Anh có thể dễ dàng quan sát và chỉnh sửa giúp các bạn.

“Ngay buổi đầu thì Kim Anh không đòi hỏi nhiều ở các bạn, nhưng Kim Anh chắc chắn sẽ để ý kĩ và có những tính toán của mình trên sân khấu, để những người thật sự nỗ lực và cố gắng – họ sẽ được tỏa sáng trên sân khấu” – biên đạo Kim Anh chia sẻ khi đưa ra “kế sách” chia nhóm.

Đối với các thí sinh của một cuộc thi Hoa hậu, sắc vóc là điều quan trọng hàng đầu. Nhưng trong một lịch trình khá dày đặc được sắp xếp để các bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho đêm Bán kết, sẽ khá khó khăn cho các bạn trong việc giữ gìn vóc dáng. Đây là lý do chính để “nhảy” trở nên cần thiết cho các thí sinh, bên cạnh việc tập luyện để chuẩn bị cho màn đồng diễn đẹp mắt trong đêm Bán kết, nhảy còn giúp các bạn giữ dáng và nâng cao sức khỏe một cách lành mạnh nhất. Hơn thế nữa, chính sự linh hoạt trong những động tác nhảy sẽ giúp bổ trợ cho phần catwalk của các bạn trở nên uyển chuyển hơn.

Bản thân biên đạo Kim Anh là một nghệ sĩ tài năng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhảy và diễn xuất, luôn mang đến cho khán giả những màn trình diễn xuất thần nhất từ những bước nhảy cho đến thần thái khi biểu diễn, cô đã có những chia sẻ về việc tại sao nhảy lại cần thiết trong một cuộc thi Hoa hậu: “Đối với Kim Anh, hình ảnh khi nhảy thể hiện sự năng động, sức khỏe. Một cô gái sẽ chỉ đẹp khi cô ấy khỏe mạnh, và sự khỏe mạnh đó thể hiện qua những động tác nhảy. Vẻ đẹp khác của một cô gái sẽ được thể hiện rất nhiều mỗi khi cô ấy nhảy”.

Thông qua tiết mục đồng diễn, biên đạo Kim Anh mong muốn các thí sinh sẽ mang đến cho khán giả hình ảnh của những cô gái khỏe khoắn, tự tin và bản lĩnh. Không chỉ dừng ở đó, khán giả còn có thể nhớ đến các thí sinh như những cô gái không chỉ có vóc dáng đẹp mà có cả tinh thần sảng khoái, để dù các bạn không đạt được ngôi vị cao nhất vẫn sẽ tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Các thí sinh đều đang được trải nghiệm những hoạt động đồng hành và chuẩn bị cho phần thi ở đêm thi Bán kết. Nhảy, catwalk, ứng xử,… đều được sắp xếp hướng dẫn bởi những chuyên gia hàng đầu nhằm giúp các bạn có được phần xuất hiện tự tin nhất trước khán giả.

Đỗ Quyên