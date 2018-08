Gala 30 năm HHVN tràn xúc cảm với bàn tay đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Gala 30 năm Hoa Hậu Việt Nam: Nhan sắc hoàng kim



Đầu tiên là bộ ảnh 30 năm, quy tụ 14 hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ, kể từ năm 1988. Việc tập hợp này thực sự ý nghĩa vì thực tế tập hợp được chừng ấy hoa hậu là điều không dễ dàng: có người đã xa rời showbiz, có người định cư nước ngoài đã lâu và rất khó liên lạc...Nhưng quyết tâm làm cho bằng được, bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam tâm niệm: “Nếu không phải thời khắc 30 năm này thì biết đến khi nào?”



Đạo diễn còn thuyết phục được 6 hoa hậu lần đầu “dám” biểu diễn trên sóng truyền hình trực tiếp trước hàng ngàn khán giả.





Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh lại mang đến sắc màu khác cho đêm Gala. Diện áo tứ thân cách điệu, Hà Kiều Anh không chỉ hát mà còn khoe khả năng vũ đạo, kết hợp cùng nhóm múa Sắc Màu trong tiết mục Yêu cái đèn cù. Sân khấu biến hóa như đêm hội hoa đăng, rực rỡ lung linh ánh đèn kéo quân gửi gắm những thông điệp về niềm hạnh phúc và vòng xoay của những tình cảm con người.



“Qua lời kể của ban thí sinh báo Tiền Phong, tôi biết hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hát hay và giọng Huyền rất đặc biệt, nhưng không tưởng tượng được Huyền hát đầy nội lực và mạnh mẽ, chuyên nghiệp đến thế, tôi thuyết phục mãi cô ấy mới chịu tham gia. Bởi Huyền không muốn ồn ào, hiện cô dành thời gian cho công việc và nghiên cứu, giảng dạy, “vì Hoa hậu Việt Nam quá ý nghĩa với em nên em phá lệ lần này – Huyền nói vậy” – Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam kể



“Lần đầu nghe chị Thiên Nga hát, tôi hơi sững người, giọng chị da diết và có cảm xúc sâu lắng của người từng trải và ca khúc “Còn tuổi nào cho em” rất hợp với chị và với cả chương trình. Đó cũng là lời tự sự của chị ấy” – Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ



Khi Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga cất lên câu hát đầu tiên của Còn tuổi nào cho em, khán giả đã lặng im vì bất ngờ và... để thưởng thức. Hoa hậu Thiên Nga trong đầm dạ hội tím tự sự bằng âm nhạc giữa không gian khói tím bồng bềnh.



“Khi tôi ngỏ lời, Hoa hậu Bích Phương, Hoa hậu Mai Phương rất nhiệt tình nhưng lại rất run, không tự tin diễn đơn nên tôi bàn với giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy dàn dựng một tiết mục tam ca để “có chị có em trên sân khấu cho đỡ run” như lời các chị, may là giọng của các chị ấy khá hòa hợp với nhau. Từ đầu dự định là tứ ca có thêm hoa hậu Diệu Hoa nhưng chị ấy bận công tác không thể sắp xếp tập luyện cùng”



Tiết mục tam ca của “tam hoa”: Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương, Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga và Hoa hậu Việt Nam 2002 Phan Thị Mai Phương với Rực rỡ tháng năm với biểu tượng chiếc đồng hồ vàng xoay ngược thời gian trở lại với những ký ức đẹp đẽ, ý nghĩa.

Những mảnh ghép đầy màu sắc



Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết thêm “Key visual” của chương trình là đồng hồ thể hiện cho ý niệm thời gian. Sân khấu được lắp trên mặt hồ sâu 7m, ý tưởng trang trí là những vòng tròn kết nối của thời gian và lan tỏa.



Bên cạnh phần trình diễn thu hút của các hoa hậu thì những tiết mục trình diễn chuyên nghiệp từ các ca sĩ cũng mang đến sắc màu âm nhạc đặc sắc cho đêm Gala 30 năm HHVN.



Một Thái Trinh nhẹ nhàng, trong veo với Để gió cuốn đi , sáng tác của cựu thành viên ban giám khảo nhiều kì, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Một Mắt nai cha cha cha trẻ trung, đầy năng lượng của những chàng trai The Wings giúp các thí sinh tỏa sáng trong phần đồng diễn thể thao đầy năng lượng, sảng khoái. Sân khấu ngập tràn sắc xanh trẻ trung đến từ những bộ bikini thể thao của NTK Xuân Thu. Cũng trong đêm Gala, top 3 đề cử Người đẹp thể thao được công bố: Lê Hà Thu Chiêu (SBD 116). Bùi Phương Nga (SBD 486), Phạm Thủy Tiên (SBD 031). Trước đó, 43 thí sinh đã diện trang phục jean short năng động của V-sixtyfour để tham gia các thử thách của Người đẹp thể thao.



“Một thoáng quê hương” duyên dáng ngọt ngào của chị em ngọc nữ Tố Ny – Tố My gợi lại không khí thi hoa hậu đáng nhớ của Việt Nam qua hàng thập kỉ. Các thí sinh nền nã trong tà áo dài của NTK Ngân An – Anh Thư, bộ đôi mẹ con thiết kế áo dài cho cuộc thi từ những ngày đầu tiên và sau này. BST Sen Việt với tông trắng, loang màu pastel dịu nhẹ họa tiết hoa sen.



Đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tại NTĐ Phú Thọ, Tp.HCM.

Phan Thiên