Hai hotgirl hàng không lọt Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết



Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Tuyết sinh năm 1995, đến từ Nam Định. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương nhưng Ngọc Tuyết đam mê trở thành tiếp viên hàng không. Chính vì vậy, cô kiên trì theo đuổi ước mơ khi 4 lần thi tuyển vào hãng hàng không Vietjet Air. “3 lần thi tuyển thất bại nhưng em không từ bỏ và đến lần thứ 4, cơ hội trở thành tiếp viên hàng không đã trở thành hiện thực”- Ngọc Tuyết nói.

Ngọc Tuyết đùa vui, hội đồng tuyển chọn tiếp viên hàng không quen mặt khi cô liên tục ứng thí. Thậm chí, trong vòng một tuần, Ngọc Tuyết tham gia thi tuyển ở cả hai nơi là Hà Nội và Sài Gòn. Hiện tại, Ngọc Tuyết đã lên vị trí tiếp viên trưởng. Một kỉ niệm khá vui, Ngọc Tuyết kể, người em cùng phòng- thí sinh Ngô Thị Diệu Ngân nũng nịu đòi cô phải đọc câu lệnh trước khi máy bay hạ cánh mỗi đêm để ngủ ngon hơn.

Ngọc Tuyết cho biết, cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 như một cơ duyên khi tình cờ đọc bài báo công bố dời lịch nộp hồ sơ cho vòng Sơ khảo vì lý do dịch bệnh COVID-19. “Lúc đó, em nghĩ rằng: Tại sao mình còn sức trẻ, mình có đam mê lại yêu thích cuộc thi từ lâu mà không thử nộp hồ sơ dự thi? Em muốn sống hết mình với nhiệt huyết và đam mê mà bản thân đã bỏ lỡ nhiều năm. Một phần em muốn đi sâu vòng trong để có thể lan tỏa nghị lực tới tất cả những cô gái trẻ. Đừng bao giờ bỏ lỡ thanh xuân của mình. Em muốn trở thành người có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong cộng đồng để làm những điều tốt đẹp, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”- Ngọc Tuyết thổ lộ.

Khi lọt vào vòng Bán kết, Ngọc Tuyết không khỏi bất ngờ. “Em hạnh phúc vỡ òa vì những gì mình cố gắng. Hơn nữa, em âm thầm đi thi và tự chuẩn bị mọi thứ từ make-up tới rèn luyện kĩ năng cần thiết cho cuộc thi. Được lọt vào vòng Bán kết chứng tỏ sự cố gắng của em đã có kết quả, em có 1 cơ hội để chạm tay vào chiếc vương miện mà em hằng ao ước”- Ngọc Tuyết nói.

Nói thêm về công việc tiếp viên hàng không của mình, Ngọc Tuyết chia sẻ: “Em muốn dùng từ "cao quý" vì đó không chỉ là 1 công việc mang hình ảnh đẹp của đất nước tới mọi quốc gia trên thế giới, phục vụ hành khách trên những chuyến bay, mà còn phải đảm bảo an toàn của tất cả hành khách trên chuyến bay đó. Em đã vô cùng xúc động khi được đưa các hành khách về nhà đón Tết trước khoảnh khắc giao thừa, sống mũi cay cay trong giây phút đó. Bên cạnh đó, để trở thành 1 tiếp viên hàng không thì không hề dễ dàng, chúng em phải trải qua rất nhiều áp lực từ việc đào tạo với các môn học thiết yếu và quan trọng như : An toàn bay, An ninh Hàng không hay Sơ cứu... Tới khi được chính thức bay thì công việc vẫn vô cùng áp lực với hàng trăm tình huống bất thường trên máy bay, ứng xử trong phục vụ hành khách và thay đổi giờ giấc sinh hoạt, múi giờ…”.

“Em quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 ở độ tuổi 25 là hơi trễ so với các thí sinh khác. Nên những việc em làm đều có mục đích. Đó là em muốn truyền động lực tới những cô gái đã và đang bỏ lỡ thanh xuân của mình, những cô gái tự ti về bản thân. Hãy dũng cảm đứng lên sống hết mình với đam mê và nhiệt huyết, để không bao giờ phải hối tiếc thanh xuân của mình. Em cũng từng là 1 người rất tự ti về bản thân, nhưng hiện tại em đã và đang thực hiện được những điều mình cố gắng và mong muốn. Chỉ cần nỗ lực hết mình, luôn muốn phát triển bản thân, trao yêu thương đi nhiều hơn để có thể góp phần làm xã hội ngày càng phát triển hơn nữa”- Ngọc Tuyết nhấn mạnh.

Đặng Vân Ly

Thí sinh Đặng Vân Ly sinh năm 1998, đến từ Hải Dương. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc, Vân Ly không tránh khỏi những bỡ ngỡ. “Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi nên em khá lo lắng. Nhất là khi tới tham gia Sơ khảo, em bị choáng ngợp bởi các bạn thí sinh năm nay quá nhiều người nổi trội cả về hình thức, trình độ, sự tự tin và chuyên nghiệp. Không ít thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và có kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp trong khi em lần đầu tiên bước vào một sân chơi lớn như vậy. Khi Ban tổ chức đọc danh sách các thí sinh lọt vào Bán kết, em từ hi vọng tới hồi hộp, lo lắng. Bất ngờ và hạnh phúc tới vỡ òa khi em là người cuối cùng được gọi tên. Em không thể tả hết cảm xúc của mình khi ấy nhưng em cảm thấy tự tin hơn khi mình đã vượt qua thử thách đầu tiên để tiến sâu hơn vào cuộc thi. Em hi vọng khoảnh khắc đó sẽ tiếp tục lặp lại ở ngày công bố danh sách thí sinh bước vào Chung kết”- Vân Ly nói.

Nữ tiếp viên hàng không cho biết, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 rất tình cờ. Vân Ly kể: “Ngày đi học em vốn có chiều cao vượt trội, nhưng cân nặng cũng khá "ấn tượng". Điều đó khiến em tự ti về bản thân. Động lực khiến em quyết tâm giảm cân là để thi tuyển tiếp viên hàng không. Nỗ lực đó không chỉ mở ra một cơ hội mới về nghề nghiệp mà còn dẫn dắt em tới cuộc thi này. Không ít đồng nghiệp và hành khách khi gặp em đã nói vì sao em không thi hoa hậu? Nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của mọi người, em tự đặt cho mình câu hỏi: Tại sao không? Vậy là em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ chinh phục một cánh cửa mới trong hành trình tuổi trẻ của mình mang tên Hoa hậu Việt Nam”.

Hình ảnh thí sinh Đặng Vân Ly tại Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Việc trau dồi, rèn luyện trong một cuộc thi danh giá có rất nhiều thí sinh đẹp và tài năng cũng chính là cách để giúp em khám phá và phát huy những khả năng tiềm ẩn của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hoa hậu Việt Nam 2020 chính là thời điểm lý tưởng nhất đối với bản thân em khi em đã đáp ứng những điều kiện cần thiết về mặt hình thể và sức khoẻ. Còn một lý do nữa hết sức quan trọng. Bản thân em luôn mong muốn được tham gia những hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Tuy nhiên, vì điều kiện bản thân có hạn nên những đóng góp của mình còn rất nhỏ bé. Mong rằng khi tham gia cuộc thi, nếu may mắn đạt được một thành tích tốt, em sẽ có nhiều cơ hội để hiện thực hóa những hoạt động thiện nguyện mà mình ấp ủ lâu nay”- Vân Ly cho biết thêm.

Vân Ly tích cực tập luyện cùng các thí sinh khác tại hậu trường Hoa hậu Việt Nam 2020.

Chia sẻ về công việc tiếp viên hàng không, Vân Ly nói: “Nghề tiếp viên hàng không đặc thù cả về mặt thời gian và môi trường làm việc. Họ làm việc trên những chuyến bay phục vụ hành khách, ngoài việc phải có hình thức ưa nhìn, những kỹ năng giao tiếp, ứng xử, trình độ ngoại ngữ thì bắt buộc phải có khả năng chịu áp lực cao. Mọi chuyến bay và hành khách đều không giống nhau, khi cánh cửa máy bay đóng lại tức là mình phải sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Khi độ cao, áp suất trong khoang máy bay tăng giảm đột ngột, hành khách có thể lo lắng, mất bình tĩnh thì tiếp viên hàng không chính là người hỗ trợ để trấn an và giúp hành khách giữ được tâm lý cân bằng, ổn định. Khi hành khách gặp vấn đề về sức khoẻ, tiếp viên hàng không cũng là người đầu tiên trợ giúp họ với những kỹ năng y tế cơ bản đã được trang bị...

Không thể kể hết những vấn đề mà một tiếp viên hàng không có thể gặp và phải xử lý trên mỗi chuyến bay, chỉ biết mỗi người phải sẵn sàng cho những tình huống đó. Bởi vậy, em luôn đặt cho mình một nguyên tắc là phải thường xuyên tập luyện để giữ gìn sức khoẻ tốt, học hỏi mỗi ngày nhằm nâng cao những kỹ năng của bản thân để tự tin trong mỗi chuyến bay, mang lại cảm giác hài lòng, yên tâm cho hành khách. Mỗi chuyến bay hạ cánh an toàn, hành khách bình an, trong lòng em đều có cảm giác rất hạnh phúc và tự hào, bởi đó không chỉ là một chặng bay với nơi đi - nơi đến in trên tấm vé, mà còn chở theo rất nhiều câu chuyện về những cuộc đoàn tụ, hội ngộ, những hành trình của ước mơ chinh phục vùng đất mới...”.

Nữ tiếp viên hàng không tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

“Em quyết định tham gia và chuẩn bị thi hoa hậu trong thời gian rất ngắn. Mong muốn lớn nhất là được thử sức bản thân trong một cuộc thi có chất lượng cao, được trưởng thành hơn khi học hỏi từ những người bạn mới, những cô gái xinh đẹp, nữ tính nhưng có bản lĩnh và hoài bão lớn. Em nghĩ rằng danh tiếng nếu may mắn có được, sẽ giúp em có thêm cơ hội để lan toả những điều tích cực mà bản thân mình mong muốn hướng tới. Em ngưỡng mộ những người phụ nữ thành công nhờ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân hậu, và em tin, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không phải là địa chỉ dành cho những ai mong muốn tìm đến để đánh bóng tên tuổi. Chiếc vương miện là mục tiêu chung lớn nhất của tất cả các thí sinh khi đến với cuộc thi, và đó cũng là ước mơ của em. Tuy nhiên, em hiểu rằng dù mình dừng lại ở vị trí nào thì đó chính là vị trí xứng đáng nhất, phù hợp nhất từ sự đánh giá khách quan, công tâm và trách nhiệm của Ban giám khảo. Em sẽ nỗ lực hết khả năng của mình”- Vân Ly bộc bạch.

Đỗ Quyên