Ngày cách ly 20: Á hậu Tường San nhận giải Gương mặt của năm

Mới đây, Á hậu Tường San chia sẻ niềm vui khi cô nhận được giải thưởng 'Face of the Year 2019' từ diễn đàn sắc đẹp Vietnam Beauties. "Xin chúc mừng Tường San, cô gái chiến thắng hạng mục FACE OF THE YEAR 2019. Tường San, đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International, một cuộc thi lớn có bề dày lịch sử gần 60 năm. Dù là nhân tố mới trong làng hậu Việt nhưng cô vẫn gặt hái được thành tích xuất sắc tại cuộc thi vô cùng khó đoán này. Top 8 Miss International như là sự vỡ òa, đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam sau 3 năm kể từ khi Thúy Vân đạt ngôi vị Á hậu 3. Ngoài ra San còn giành giải phụ Best National Costume và Top 10 Best Evening Gown" - diễn đàn Vietnam Beauties chia sẻ về giải thưởng của Tường San.