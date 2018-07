Những xúc cảm chân thực từ dự án nhân ái của thí sinh HHVN 2018

Đã có gần 100 bé bị hở hàm ếch đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí, với sự tài trợ của nhiều đơn vị, trong đó THE FACE SHOP và Hoa hậu Việt Nam.

Chậu cỏ may mắn trồng trong vỏ hộp mỹ phẩm THE FACE SHOP được thí sinh Dự án nhân ái dành tặng cho các bé với thông điệp “dù là cỏ nhưng hãy mạnh mẽ vươn lên vì cuộc đời vẫn còn nhiều may mắn và hạnh phúc đang chờ đợi em trong hành trình phía trước”.