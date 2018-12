'Thánh dự' Huyền My dự đoán tỷ số trận Việt Nam - Philippines

Với tình yêu bóng đá mãnh liệt nên trong tình trạng khan vé và vé bị đẩy giá quá cao, Á hậu Huyền My vẫn tìm cho mình được tấm vé để đến với sân Mỹ Đình cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trong trận đấu tối nay.

Trước đó, Huyền My từng nhiều lần xuất hiện trong các trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Hôm 24/11, cô ‘gây bão’ khi xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trận Việt Nam – Campuchia cùng với mẹ của các cầu thủ Đức Huy và Quang Hải.

Những hình ảnh chụp màn hình gương mặt nữ khán giả xinh đẹp đang hào hứng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngay lập tức được chia sẻ ‘chóng mặt’ trên khắp các diễn đàn về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Những bài viết này đã nhận được lượng like và share ‘khủng’ của cộng đồng mạng. Rất nhiều khán giả để lại lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp nổi bật của Á hậu Huyền My.

Á hậu Huyền My ‘gây bão’ khi xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trận Việt Nam – Campuchia hôm 24/11.

Huyền My xuất hiện trên khán đài cùng với mẹ của các cầu thủ Đức Huy và Quang Hải.

Tối nay, tiếp tục đến sân Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam, Huyền My đang rất hy vọng vào sự toả sáng của các chàng trai. “My cũng như các cổ động viên đang rất tin tưởng vào phong độ của các cầu thủ Việt Nam sau những gì mà họ đã thể hiện tại giải đấu năm nay. My hy vọng và rất tin tưởng rằng trận đấu này chúng ta sẽ chiến thắng. My dự đoán tỷ số sẽ là 2-0”.

Huyền My cũng thể hiện sự tin tưởng vào phong độ của các cầu thủ Anh Đức, Quang Hải và dự đoán rằng các cầu thủ này sẽ ghi bàn trong trận đấu tối nay với Philippines.

Trước giờ lăn bóng, Huyền My cho biết cô và các người bạn của mình đang rất háo hức để có mặt tại sân Mỹ Đình theo dõi trận bóng này. Á hậu Việt Nam 2014 nổi tiếng với tình yêu mãnh liệt dành cho môn thể thao vua.

Trước đó, Huyền My cũng từng đưa ra dự đoán chính xác về tỷ số giữa trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia trên sân Hàng Đẫy hôm 24/11. Nhiều người còn hóm hỉnh khi cho rằng Huyền My chính là ‘cô tiên may mắn’ của đội tuyển Việt Nam khi liên tục xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho các cầu thủ.

Duy Nam