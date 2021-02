Top 3 HHVN 2010: Ngọc Hân thành nhà thiết kế nổi tiếng, Á hậu Hoàng My chu du khắp thế giới

Quảng cáo

Ngọc Hân: Từ Hoa hậu thành Nhà thiết kế Áo dài

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi đang là sinh viên khoa thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Người đẹp gốc Hà Nội trở thành đại diện “Phụ nữ Việt Nam – Sắc đẹp ngàn năm” hướng tới chủ đề “Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”.

Ngọc Hân khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Người đẹp sở hữu nhan sắc tươi trẻ và nóng bỏng.

Khởi nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi, Đặng Thị Ngọc Hân là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng đạt nhiều giải thưởng: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa sinh viên 2005, Miss THPT Trần Nhân Tông…

Sau khi đăng quang, Ngọc Hân không chọn con đường dấn thân vào showbiz mà chăm chỉ, lặng lẽ với các công tác từ thiện, xã hội. Người đẹp liên tục xuất hiện và là đại sứ hình ảnh cho những chương trình giao lưu, tặng quà cho những người khuyết tật, và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng các chuyến từ thiện đến những vùng miền xa xôi của tổ quốc.

Ngọc Hân là nàng hậu chăm chỉ làm từ thiện nhất.

Trung thành cùng với phong cách giản dị và kín đáo cùng tính cách thật thà, thân thiện, Hoa hậu Ngọc Hân đã không chọn cách khoe nhan sắc bằng các trang phục hàng hiệu đắt tiền mà tỏa sáng bằng các chuyến từ thiện cần mẫn, những bộ quần áo giản dị và lòng nhiệt huyết của mình.

So với thời kỳ mới đăng quang, có thể nói nhan sắc của Ngọc Hân ngày càng xinh đẹp lên rất nhiều. Phong cách ăn mặc của cô cũng trở nên sành điệu, quyến rũ hơn. Ngọc Hân cũng là một hoa hậu hiếm hoi nói không với scandal. Hầu như chưa bao giờ người đẹp vướng phải scandal nào về đời tư gây xôn xao truyền thông.

Những năm gần đây cô phát triển sự nghiệp nhà thiết kế áo dài.

Không những chăm chỉ với công tác từ thiện, Ngọc Hân quyết tâm theo đuổi con đường trở thành một nhà thiết kế đúng với chuyên ngành mình đã học. Ngọc Hân chọn áo dài vì niềm đam mê với văn hóa truyền thống dân tộc và mong muốn được truyền tải niềm yêu mến những giá trị truyền thống đến thế hệ trẻ ngày này. Bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng phát triển sự nghiệp MC với tài ăn nói duyên dáng, khéo léo của mình và được mời đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình lớn.

Luôn kín đáo về đời tư, tháng 6/2019 Ngọc Hân gây bất ngờ khi cho biết đã làm lễ dạm ngõ với bạn trai đang làm việc tại Bộ Ngoại giao và kém cô 1 tuổi. Cả hai lên kế hoạch kết hôn vào năm 2020 tuy nhiên đã phải tạm hoãn vì dịch COVID-19 bùng phát.

Ngọc Hân và vị hôn phu.

Mặc dù chưa thể tổ chức đám cưới nhưng Ngọc Hân cho biết cô và vị hôn phu cũng như gia đình hai bên không cảm thấy nôn nóng vì muốn đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như các khách mời. Trong thời gian dịch bênh, Ngọc Hân chăm chỉ tập luyện nữ công gia chánh để sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân trong tương lai gần.

Nhan sắc của Ngọc Hân ngày càng xinh đẹp, thăng hạng sau 11 năm đăng quang.

Với sự nghiệp nhà thiết kế áo dài ngày càng thăng hoa cùng đời sống tình cảm hạnh phúc, Ngọc Hân đang có một cuộc sống viên mãn và luôn là tấm gương cho các đàn em đi sau học hỏi, noi theo.

Hoàng My: Nàng Á hậu xinh đẹp chu du khắp thế giới

Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên trường đại học RMIT TP. HCM. Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp lai tây rạng rỡ, năng động, Hoàng My còn ghi điểm với nền tảng học vấn ấn tượng cũng như sự duyên dáng, khéo léo.

Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2010.

Sau khi đăng quang một thời gian, Hoàng My được Công ty người mẫu Elite đề cử trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương năm 2011 tại Hàn Quốc vào tháng 6/2011. Tuy nhiên vì một vài lí do nên cuộc thi đã bị trì hoàn đến tháng 10. Do trùng với lịch thi tại trường, Hoàng My đã không thể góp mặt trong cuộc thi này.

Hoàng My là người đẹp duy nhất đại diện Việt Nam tham dự cả đấu trường sắc đẹp Miss World và Miss Universe.

Sau đó, Hoàng My đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 (Miss Universe), được tổ chức tại São Paulo, Brasil. Mặc dù được công chúng kỳ vọng nhưng thần may mắn đã không đến với cô.

Với kinh nghiệm dày dạn từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Hoàng My đã được công ty Elite lựa chọn làm đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 tại Nội Mông, Trung Quốc. Hoàng My trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên tham dự cả 2 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Tuy không may mắn có mặt trong 15 người đẹp nhất nhưng những gì mà Hoàng My thể hiện trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi cũng đủ cho khán giả ở quê nhà hài lòng.

Hoàng My du học ở Israel và chu du khắp nơi trên thế giới.

Sau khi tham gia cuộc thi Misss Universe 2011, Hoàng My nhận được 2 khóa học diễn xuất gồm cơ bản và nâng cao tại Học viện Điện ảnh New York, Universal Studio, Los Angeles và sang Mỹ du học. Sau đó cô tiếp tục sang Israel để theo học làm phim. Mặc dù sinh sống học tập tại một đất nước có tình hình bất ổn và thường xuyên phải đối mặt với súng đạn nhưng người đẹp vẫn không từ bỏ đam mê. Hiện tại Hoàng My chủ yếu sống và làm việc tại Israel trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim tài liệu Giải Mã Trí Tuệ Do Thái.

Hiện tại, người đẹp phát triển sự nghiệp làm phim.

Mặc dù là một Á hậu nhưng Hoàng My dường như tách biệt khỏi showbiz, rất ít khi tham gia các sự kiện giải trí để theo đuổi đam mê và lý tưởng của mình. Cô từng chia sẻ: “Tôi muốn hướng đến cái gì đó nó cao hơn và sâu hơn. Nó mới làm cho mình thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Khi mình đi học, gặp được nhiều người khác nhau, mình sẽ thấy tâm hồn rất rộng lượng và không phán xét. Ở Việt Nam có nhiều vấn đề mà trước khi đi, tôi thấy rất khó chịu và phán xét nó. Khi đi ra nước ngoài, tôi thấy họ còn có nhiều vấn đề hơn nhưng không muốn phán xét điều gì nữa”.

Á hậu Thùy Trang: Người đẹp ở ẩn lựa chọn hôn nhân êm ả

Đặng Thùy Trang sở hữu nhan sắc Á đông đặc biệt cùng chiều cao ấn tượng và body gợi cảm, đó cũng chính là lý do người đẹp giành được ngôi vị cao quý Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Đặng Thuỳ Trang giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2010.

Mặc dù sở hữu nhan sắc khả ái nhưng Thùy Trang lại e dè và không lựa chọn con đường bước vào showbiz mà quay trở lại công việc học tập tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 2013, Thùy Trang bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng một doanh nhân điển trai. Cô và ông xã tổ chức hôn nhân hoành tráng tại một khách sạn lớn ở Hà Nội với sự góp mặt tham dự của nhiều người bạn thân từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 trong đó có Hoa hậu Ngọc Hân.

Cô bất ngờ kết hôn vào năm 2013. Sau khi lập gia đình, Thùy Trang gần như biến mất khỏi showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm. Cô được ông xã hỗ trợ để mở nhà hàng kinh doanh ở TP. HCM.

Từng có thời kỳ gặp vấn đề về tâm lý sau khi phải theo chồng vào TP. HCM sinh sống, Thùy Trang chia sẻ đó cũng chính là lý do khiến cô không mặn mà với showbiz. “Tôi luôn bị nhòm ngó, luôn sợ mình làm gì đó sai, rồi người ta sẽ bình phẩm. Nhưng cái mà tôi sợ nhất là làm ảnh hưởng đến người thân xung quanh mình. Điều đó gây áp lực tâm lý nặng nề đồng thời là nguyên nhân khiến tôi chọn bình lặng trong showbiz” – người đẹp chia sẻ.

Sau khi lập gia đình, Thùy Trang gần như biến mất khỏi showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm.

Cô được ông xã hỗ trợ để mở nhà hàng kinh doanh ở TP. HCM.

Lựa chọn con đường bình lặng, êm ả bên ông xã, Thùy Trang cũng rất ít khi cập nhật các thông tin trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, người đẹp vẫn sở hữu nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp sau 11 năm giành được danh hiệu Á hậu.

Duy Nam