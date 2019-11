Tú Anh, Huyền My diện váy xẻ 'cao ngút' khoe chân dài gợi cảm

Dịp cuối tuần, Á hậu Huyền My bận rộn chạy show liên tục nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ và gợi cảm. Huyền My lựa chọn bộ váy màu đỏ nổi bật với những đường cắt ngực, xẻ đùi vô cùng táo bạo. Đặc biệt, chi tiết xẻ đùi cao ngút giúp cho Huyền My khoe được đôi chân dài ‘cực phẩm’ vô cùng thon gọn và quyến rũ của mình.