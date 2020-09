Tươi mới 30 gương mặt được chọn

Top 30 thí sinh phía Bắc vào Vòng Bán kết Toàn quốc HHVN 2020:



1. Nguyễn Thùy Trang, Nam Định

2. Đặng Phương Nhung, Hà Nội

3. Nguyễn Thảo Vi, Hòa Bình

4. Đinh Thị Thu Uyên, Quảng Ninh

5. Nguyễn Thị Thu Phương, Bắc Ninh.

6. Ngô Thị Hương Lan, Thanh Hóa.

7. Phạm Thị Minh Phương, Nghệ An.

8. Ngô Thị Diệu Ngân, Nghệ An

9. Nguyễn Thị Hoài Thương, Nghệ An

10. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, Hải Phòng

11. Nguyễn Thị Minh Trang, Bắc Ninh

12. Hoàng Thùy Anh, Hải Phòng

13. Vũ Quỳnh Trang, Hà Nội

14. Doãn Hải My, Hưng Yên

15. Vũ Mỹ Ngân, Quảng Ninh

16. Nguyễn Tú Uyên, Thái Bình

17. Phạm Thị Thùy Dương, Nam Định

18. Nguyễn Khánh Ly, Phú Thọ

19. Lê Nguyễn Trà My, Hà Nội

20. Ngô Thị Thu Hương, Hà Tĩnh

21. Hoàng Tú Quỳnh, Hà Nội

22. Nguyễn Hà My, Phú Thọ

23. Đỗ Thị Hà, Thanh Hóa

24. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hải Phòng

25. Lê Lan Chi, Hà Nội

26. Nguyễn Vân Anh, Thái Bình

27. Phạm Thị Ngọc Ánh, Hà Nội

28. Mai Ngọc Minh, Hưng Yên

29. Nguyễn Võ Phương Thúy, Hải Dương

30. Đặng Vân Ly, Hải Dương