Viết tiếp khúc quân hành

Tri ân những người Anh hùng

“Ban Tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong chủ trì bao giờ cũng hướng thí sinh vào những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn... Ðó chính là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ, thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang... Năm nay, Vòng chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, chúng tôi quyết định một dự án Nhân ái là thăm, giao lưu, chăm sóc, tặng quà 3 trung tâm điều dưỡng thương binh ở Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nam và đặc biệt là kết hợp với Tỉnh Ðoàn Nghệ An thắp nến tri ân trên các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Tối 23/7, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng mấy trăm đoàn viên, thanh niên huyện Anh Sơn thắp trên mỗi ngôi mộ trong hơn 11.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang Việt Lào một nén hương và 1 ngọn nến. Hơn 11.000 đốm hương và ngọn nến ấy rọi ánh sáng tri ân của họ về quá khứ. Ðó là một cảnh tượng xúc động và tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên đối với các thí sinh và đoàn viên thanh niên tham gia”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Ðỗ Quyên (ghi)