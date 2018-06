Cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, từ nay đến đêm 17/6 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; trong đó có nơi mưa vừa, mưa to, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do có mưa nên trên thượng lưu sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới BĐ 1. Ngoài ra, bà con các huyện vùng núi phía bắc cũng cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Linh Anh