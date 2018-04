Miền Bắc có mưa rào và dông, miền Nam nắng rát 38 độ C

Chịu ảnh hưởng của gió đông nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ và ven biển, buổi sáng vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Từ chiều tối nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên cả khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và miền Trung, chịu ảnh hưởng chính của vùng áp thấp phía Tây nên hôm nay vẫn phổ biến trạng thái nắng ráo, riêng khu Tây Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng 35 – 37 độ C. Về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày cuối tuần tại Nam bộ và Tây Nguyên cũng phổ biến tạnh ráo, có nắng cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Tây Nguyên phổ biến từ 33-35 độ C, một vài nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35-36 độ C; còn ở khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng 35-37 độ C; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi đạt ngưỡng 38 độ C.

Linh Anh