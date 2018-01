Sương mù dày đặc, bao trùm Bắc Bộ cả ngày và không có nắng

Khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra biển, tạo điều kiện cho thành phần gió Đông và Đông Nam liên tục đưa ẩm từ biển vào đất liền, khiến cho miền Bắc, trời nhiều mây hơn. Lúc này, nhiều khu vực ở Bắc Bộ đang xuất hiện sương mù dày làm cho tầm nhìn xa bị giảm mạnh xuống dưới 1km.

Hôm nay, đới gió Đông và Đông Nam tiếp tục đẩy ẩm vào Bắc Bộ vì thế, trạng thái nhiều mây sẽ duy trì suốt cả ngày và không có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng 17 – 18 độ; thậm chí một vài nơi thuộc khu vực ven biển còn có thể có mưa nên sẽ rét buốt hơn.

Dự báo, tình trạng sương mù và mưa nhỏ sẽ còn gia tăng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ nửa đêm trở về sáng ngày mai. Hiện tượng này phần nào sẽ ảnh hưởng đến tầm quan sát và làm tăng nguy cơ va chạm giao thông. Để hạn chế tối đa những tại nạn đáng tiếc có thể xảy ra, tốt hơn hết chúng ta nên tránh di chuyển trong khoảng thời gian này. Trong trường hợp buộc phải ra đường, thì cần chú ý những điểm sau:

- Cần bật tất cả các loại đèn chiếu sáng có gắn trên xe, trong đó đèn pha giữ nguyên vị trí chiếu gần (cốt) còn đèn cảnh báo nguy hiểm (màu vàng) ở trạng thái nháy liên tục, nhằm báo hiệu cho các xe khác đang cùng lưu thông. Nếu xe có trang bị đèn sương mù, bạn nên tắt đèn pha để làm tăng hiệu quả của ánh sáng vàng.

- Nên nhớ, mặt đường lúc có sương, sẽ ẩm ướt, nên lốp xe đóng vai trò hết sức quan trọng với mỗi tình huống phanh dừng xe. Đi trên đường có phủ lớp nước, quãng đường phanh của bất kỳ xe nào cũng dài hơn so với đường khô, do vậy nên vận hành ở tốc độ an toàn theo khả năng của từng người và giữ khoảng cách với xe phía trước nhiều hơn gấp đôi so với thông thường.

- Ngoài ra, nên hạn chế tối đa việc tăng tốc, cũng như tuyệt đối tránh chạy xe ở tốc độ cao trong vùng sương mù. Tạo thói quen quan sát đồng hồ công-tơ-mét để nắm được tốc độ của xe, tắt nhạc và thỉnh thoảng hé mở cửa kính để lắng nghe âm thanh của xe cộ lưu thông trên đường và nắm bắt những gì đang diễn ra bên ngoài chiếc xe.

LINH ANH