Phân xưởng vận hành – KĐN đi đầu phòng, chống dịch COVID-19

Tại Quyết định của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV GAS được tôn vinh 3 tập thể và 6 cá nhân. Trong đó, KĐN được ghi nhận và khen thưởng tập thể Công đoàn và một cá nhân xuất sắc là đồng chí Khổng Minh Hưng - Phó quản đốc Phụ trách Phân xưởng Vận hành (PXVH). Để có được thành tích đó, trước hết phải kể đến sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc KĐN cùng Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt và triển khai hàng loạt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, quán triệt đến từng CBCNV trong Công ty và tất cả nhân viên nhà thầu đến làm việc tại KĐN, đặc biệt là trên các công trình khí, nơi sản xuất cốt lõi đang ngày đêm bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực Quốc gia. Đặc biệt, Ban Lãnh đạo KĐN luôn khuyến khích các sáng kiến, các các xử lý tình huống linh hoạt, đảm bảo tôn trọng các đóng góp dù là nhỏ nhất.

Sáng kiến thứ nhất là việc lắp đặt và đưa vào sử dụng Buồng khử khuẩn toàn thân. Buồng khử khuẩn sử dụng dung dịch sát khuẩn phù hợp (là dung dịch sát khuẩn được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng) và bơm cao áp tạo sương mù 360o trong thời gian khử khuẩn khoảng 20 giây. Đối tượng sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân là các nhân sự trước khi đi vào các trạm, cơ sở công trình khí do KĐN quản lý. Yêu cầu bắt buộc phải đi qua buồng khử khuẩn này giúp đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất, góp phần quan trọng cho việc khoanh vùng khu vực an toàn (zone 0) được đảm bảo tuyệt đối cho đến hôm nay. Lần lượt trong thời gian ngắn, các trạm khí của KĐN đã được trang bị buồng diệt khuẩn toàn thân và đã được PV GAS ghi nhận, cho ứng dụng, nhân rộng mô hình này tới các đơn vị khác trong toàn Tổng công ty.

Sáng kiến thứ 2 là thùng khử khuẩn tài liệu bằng tia UV cực tím. Xuất phát từ nhận định: nguồn lây nhiễm vào con người có thể từ việc tiếp xúc và sử dụng trực tiếp các loại hình thư báo, tài liệu, bưu phẩm bên ngoài hàng ngày chuyển vào, vì vậy cần hỗ trợ sát khuẩn toàn bộ vật liệu chuyển vào qua con đường này. Lực lượng sáng tạo PXVH đã đề xuất, nghiên cứu và thực hiện thùng sát khuẩn tài liệu và chuyển đến bộ phận xử lý, sử dụng. Thùng khử khuẩn được làm bằng thép, có lắp đặt hệ thống đèn chiếu UV cực tím, công tắc tự động. Trong thời gian hoạt động 10 phút, các tài liệu đặt trong thùng sẽ được chiếu tia cực tím sát khuẩn, đảm bảo an toàn để đưa vào sử dụng. Hiện nay các trạm khí, văn phòng làm việc của KĐN đều đã được trang bị thùng khử khuần tài liệu bằng tia UV cực tím này.

Thiết bị khử khuẩn bằng tia UV

Hai sáng kiến được triển khai khẩn trương và đều chứng tỏ hiệu quả trong thực tế. Ưu điểm nữa của cả 2 sáng kiến là sử dụng các vật liệu sẵn có trên thị trường, không đắt tiền, dễ thu thập và lắp đặt, có thời gian sử dụng lâu dài và hiệu suất cao, dễ điều khiển và bảo dưỡng. Điều này đã thể hiện tính sáng tạo, chủ động nghiên cứu và ứng dụng kịp thời của Tập thể Tổ Hỗ trợ sản xuất, Ban quản đốc và các CBCNV của PXVH trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào thành tích chung của KĐN được cấp trên ghi nhận.

Để tôn vinh và khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân đã vượt khó sáng tạo, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn KĐN đã quyết định trao tặng toàn bộ khoản tiền thưởng 5.000.000 đồng từ Bằng khen của tập thể Công đoàn KĐN cho tập thể nhóm sáng tạo của 2 sáng kiến nêu trên, và trao khoản tiền thưởng 1.000.000 đồng cho đồng chí Khổng Minh Hưng - Phó quản đốc Phụ trách PXVH là cá nhân có thành tích xuất sắc nhất được ghi nhận. Các sáng kiến này cũng được vinh danh trong đợt khen thưởng sáng tạo của KĐN đợt đầu tiên năm 2020.

Tấm Bằng khen rất kịp thời của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, những đánh giá cao của Công đoàn và Ban Lãnh đạo PV GAS đều là món quà tinh thần động viên, khích lệ, để mỗi người lao động PVGAS thêm ý thức vai trò của mình trong guồng lao động sáng tạo chung, vì những mục tiêu chung đầy thách thức nhưng vô cùng cao cả!

P.V