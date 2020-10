Ra mắt hệ thống giải pháp công nghệ thông minh Điện Quang Smart thế hệ thứ hai

Quảng cáo

Điện Quang Smart V2 là hệ thống các giải pháp công nghệ thông minh ứng dụng cho nhiều không gian khác nhau từ nhà ở, văn phòng, công xưởng, bệnh viên, trường học, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến thành phố thông minh giúp quản lý, điều khiển các thiết bị mọi lúc mọi nơi, hoặc theo kịch bản định trước. Hệ thống giải pháp được phát triển dựa trên thực tiễn sử dụng, phong cách sống của người dân từ không gian nhà ở cho đến những công trình xây dựng của đất nước, nhằm thỏa mãn chính xác nhu cầu của người dân Việt Nam, tạo ra một hệ thống thông minh thích hợp cho người dân Việt.

Giải pháp công nghệ thông minh Điện Quang Smart thế hệ thứ hai là hệ thống được xây dựng trên nền tảng mở, dễ dàng kết nối đến các sản phẩm internet vạn vật IoT do Điện Quang sản xuất cũng như các sản phẩm, dịch vụ và hệ sinh thái của các nhà sản xuất và cung cấp nổi tiếng trong và ngoài nước như FPT, Google, Yale, LG, HKVision, Aqara...

Hệ thống sử dụng các công nghệ truyền thông không dây từ Zigbee Mesh 3.0 đến Wifi Mesh và Bluetooth Mesh 5.0 giúp đáp ứng kết nối đa dạng các thiết bị thông minh một cách dễ dàng, nhanh chóng cũng như mở rộng khoảng cách kết nối và điều khiển thiết bị.

Các giải pháp chiếu sáng hiện đại của Điện Quang

Hệ thống cũng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Amazon Web Services, công ty hàng đầu của Mỹ về dịch vụ điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo với bảo mật vượt trội, và an toàn giúp khách hàng an tâm khi sử dụng. Đặc biệt, giải pháp công nghệ thông minh Điện Quang Smart thế hệ thứ hai áp dụng công nghệ bảo mật 2 lớp và mã hóa gói tin “End-to-End” giúp tăng cường tính an toàn cho hệ thống.

Trong buổi lễ ra mắt V2, Điện Quang cũng tiến hành ký hợp tác với một số các đối tác lớn như Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT, Công ty Cổ phần Viễn thông ACT nhằm tích hợp các giải pháp thông minh của Điện Quang vào các hệ thống của các đối tác cũng như hợp tác triển khai hệ thống giải pháp Điện Quang Smart V2 cho các công trình của các chủ đầu tư bất động sản và khách hàng sử dụng cuối trên toàn quốc.

Việc ra mắt Điện Quang Smart thế hệ mới V2 nằm trong định hướng phát triển của Điện Quang theo mô hình tập đoàn công nghệ đa quốc gia chuyên sâu trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện với sứ mệnh là sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang lại sự tiện nghi, an toàn, tiết kiệm và thẩm mỹ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và xã hội.

Việc liên tục cho ra đời các giải pháp công nghệ mới thông minh và hữu ích, Điện Quang đang chuyển mình từ một nhà sản xuất thiết bị thành nhà cung cấp các giải pháp tổng thể trong ngành điện, chiếu sáng và công nghệ thông tin khẳng định vị thế tiên phong “Chuyên gia ánh sáng, dẫn đầu công nghệ”.

Link phim giới thiệu giải pháp Điện Quang Smart V2: https://www.youtube.com/watch?v=9g1oYwR-as8

