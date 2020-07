ASM: khởi công dự án ‘cỗ xe tam mã’ Sao Mai Tây Cái Dầu

Đây được xem là công trình điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú khi thể hiện được ý chí nguyện vọng phát triển, quyết tâm thay đổi toàn diện, đưa Châu Phú ngày càng khởi sắc.

Ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai - Nhà đầu tư chiến lược của vùng đất Tây Nam Bộ

Với những ý nghĩa và mục tiêu đó, sáng ngày 12/7/2020, dự án “cỗ xe tam mã” đã được Tập đoàn Sao Mai phối hợp với huyện Châu Phú khởi công xây dựng, tạo động lực phát triển cho toàn vùng phía Tây, đưa địa phương này tiệm cận với thành phố du lịch Châu Đốc. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - UV Ban Chấp hành TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các Sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Phú, các huyện thị lân cận và đông đảo người dân đến tham dự.

Nghi thức khởi công xây dựng Khu đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sao Mai Group

Ông Trần Thanh Nhã - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cho rằng, đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu là dự án thứ hai của Tập đoàn Sao Mai tại địa phương được tiếp nối sau thành công của Khu đô thị cao cấp Sao Mai hình thành cách nay nhiều năm. Với sự tiên phong đó, Sao Mai đã “mở hàng” đầy may mắn cho cuộc đổ bộ của nhiều nhà đầu tư khác đến huyện này chỉ trong một thời gian ngắn. Công trình thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, bởi khu đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu sẽ nhanh chóng làm xoay chuyển trục đô thị nơi đây theo hướng hiện đại và chuyển dịch trung tâm sầm uất của đô thị vào dự án, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên nền tảng nông nghiệp. Có được cơ sở làm tiền đề vững chắc, nhà đầu tư Sao Mai tiếp tục kế hoạch xây dựng thêm 3 dự án qui mô khác, có tổng diện tích gần 200ha và số vốn dự kiến hơn 6000 tỷ đồng.