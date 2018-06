Bị tố 'ngăn sông, cấm biển', doanh nghiệp nói gì?

Sau khi bị tố dựng hàng rào “ngăn sông, cấm biển”, Cty CP Sài Gòn Sovico Phú Quốc (SSP) – chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc đã lên tiếng.

Trong thông báo gửi báo chí mới đây, SSP khẳng định công ty là chủ đầu tư hợp pháp và có quyền sử dụng đối với khu đất Dự án khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc theo quy định của pháp luật.

Dẫn chứng cho việc này, SSP cho biết họ đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 56121000034 là chủ đầu tư của Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc, địa chỉ tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Dự án đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 29/1/2011 và Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 16/6/2011).

“SSP đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc nộp thuế quyền sử dụng đất cho nhà nước đối với toàn bộ phần đất được giao và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt”, SSP cho biết.

Liên quan đến việc xây dựng hàng rào bảo vệ khu vực đất dự án, công ty này cho rằng việc làm này đúng đắn và hợp pháp. Việc này nhằm mục đích xác định rõ ranh giới đất SSP được giao theo quy hoạch 1/500. Đồng thời, bảo vệ khu đất dự án để tránh tái lấn chiếm và thuận tiện cho công tác triển khai thực hiện dự án.

“Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công các hạng mục của dự án, công ty SSP đã gặp nhiều khó khăn, cản trở từ một số đối tượng bao chiếm trái phép. Họ tự ý gia cố một đoạn đường trong đất dự án của chúng tôi nhằm phục vụ cho việc lấy trộm cát trong dự án và tái lấn chiếm đất thuộc dự án”, SSP cho hay.

Theo SSP, đây là con đường tự làm và chỉ kéo dài khoảng 100m, không hướng ra tới biển, không phải là con đường huyết mạch như một số báo đăng tải.

Công ty này cũng cho hay, dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã can thiệp kịp thời nhưng các hiện tượng trên ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của SSP. Vì vậy, công ty buộc phải đẩy mạnh công tác xây dựng hàng rào để hạn chế việc lấn chiếm đất bất hợp pháp trong điều kiện tình hình đất đai Phú Quốc diễn biến phức tạp, nóng bỏng như hiện nay.

Công ty này cho biết đã làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành ngày 6/6 và đoàn kiểm tra của UBND huyện Phú Quốc ngày 13/6 về những nội dung nêu trên. “Cả hai đoàn kiểm tra đều ghi nhận tính đúng đắn và hợp pháp của việc triển khai thực hiện các hạng mục dự án của SSP”, công ty này khẳng định.

Theo SSP, hiện vẫn có nhiều đối tượng có ý đồ lấn chiếm đất dự án đang kích động người dân địa phương. Do đó, công ty mong muốn nhận được sự chia sẻ của các cơ quan báo chí để những doanh nghiệp làm ăn chân chính như SSP triển khai thực hiện dự án thuận lợi, đúng tiến độ, đóng góp vào sự phát triển của Phú Quốc nói riêng, môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung.

Trước đó, liên quan đến việc báo Tiền Phong phản ánh việc người dân phản ứng việc doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án nhưng "ngăn sông, cấm biển" gây bức xúc, ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa có công văn về việc xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc rộng 205 ha tại ấp Ông Lang của SSP.

Theo công văn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc yêu cầu chủ đầu tư là SSP bố trí vốn để thực hiện công tác hỗ trợ, bồi thường cho người dân. Đặc biệt là Sovico phải giữ nguyên tuyến đường xuống biển, không rào chắn lại để người dân và du khách đi lại, tham quan, tắm biển. Đối với các hộ chưa bàn giao đất thì chủ đầu tư không được tác động đến.

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cũng nêu rõ: “Sau khi chủ đầu tư thực hiện rào ranh thì công ty phải xây dựng kế hoạch thi công, phối hợp với công an đảm bảo an ninh trật tự khi thi công được an toàn”.

Đại Huệ