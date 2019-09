Bộ GTVT trả lời cử tri Đà Nẵng, cam kết đường sắt Cát Linh - Hà Đông an toàn

Quảng cáo

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri Đà Nẵng về tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Khi cử tri bày tỏ lo lắng khi tới sắp tới đưa vào vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Cử tri đề nghị Bộ GTVT cần xem xét, cân nhắc hết sức thận trọng khi đưa vào vận hành tuyến đường sắt này để đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Bộ GTVT cho rằng, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là công trình cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới.



Với vai trò Chủ đầu tư, Bộ GTVT nhận thức rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Trong thời gian triển khai Dự án, đã có nhiều đoàn thường xuyên, định kỳ kiểm tra dự án trong các lĩnh vực như: Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TN&MT, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Kiểm toán nhà nước...



Mặt khác, Bộ GTVT đã thuê Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn của Pháp), để tiến hành đánh giá an toàn từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành toàn bộ hệ thống.



Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan của bộ nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát về mặt an toàn, tiến độ, chất lượng công trình. Nhằm đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, sớm đưa Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành khai thác.



Hiện Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 99% khối lượng công việc, nhưng nhiều lần phải hoãn tiến độ đưa vào khai thác thương mại do vẫn chưa thể hoàn thành các thủ tục liên quan. Năm 2018, Bộ GTVT đặt mục tiêu đưa dự án khai thác thương mại vào tháng 4/2019, nhưng tới nay dự án vẫn chưa xong và chưa hẹn ngày về đích.

Dự án sử dụng vốn vay ODA của Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc làm Tổng thầu EPC.

Lê Hữu Việt