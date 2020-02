Các hãng hàng không Việt Nam đồng loạt giảm khai thác đường bay Hàn Quốc

Quảng cáo

Tin từ Cục Hàng không cho hay, từ 18/2, các hãng hàng không Việt Nam đã tạm dừng khai thác đường bay tới Daegu - tâm dịch viurs Covid-19 của Hàn Quốc.



Lãnh đạo Cục Hàng không lý giải, việc dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam đi/đến Daegu chủ yếu do nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh. Còn hiện phía nhà chức trách Việt Nam chưa có quyết định dừng đường bay Việt Nam - Hàn Quốc để phòng chống lây lan dịch bệnh viurs Covid-19.



Với các đường bay khác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, việc dừng hay tiếp tục khai thác do các hãng hàng không Việt Nam tự quyết định phương án kinh doanh của mình.



Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hành khách mua vé đường bay Việt Nam – Hàn Quốc đã giảm tới 70-80% so với ngày thường



Với Vietnam Airlines (VNA), hãng này cho hay, đã cắt giảm số chuyến bay kết nối các thành phố của Việt Nam và Hàn Quốc từ 8 chuyến/ngày xuống còn 3 chuyến/ngày. Hiện hãng này chỉ còn duy trì 3 chuyến bay mỗi ngày kết nối giữa Seoul – Hà Nội/TPHCM và Busan – TPHCM.



Theo đại diện VNA, việc thu hẹp các đường bay đi/đến Hàn Quốc chủ yếu do nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh. Hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh để lên phương án kinh doanh.



Tương tự, Bamboo Airways cũng vừa thông báo tạm dừng khai thác cả 2 đường bay của hãng đi/đến Hàn Quốc từ ngày 26/2 tới, gồm: Đường bay Đà Nẵng/Nha Trang – Incheon. Hiện, hãng này khai thác các chuyến bay khứ hồi 2 đường bay này tất cả các ngày trong tuần.



“Việc tạm dừng khai thác hai đường bay này là hành động vô cùng quan trọng và cần thiết để chủ động góp phần ngăn chặn sự lây lan rộng của dịch bệnh. Hãng sẽ có các biện pháp hỗ trợ hành khách đã đặt vé trên các chuyến bay bị hủy”, Bamboo Airways cho hay.



Với Vietjet, hãng dựng kiến dừng đường bay đi/đến tâm dịch Daegu của Hàn Quốc từ ngày 25/2 đến 28/3.



Ngoài dừng 5/8 đường bay tới Hàn Quốc, VNA cho hay, hãng cũng triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, như: Khử trung tất cả tàu bay từ Hàn Quốc trở về; phát khẩu trang cho hành khách; không cung cấp 1 số dịch vụ như suất ăn nóng, chăn, báo...



Đặc biệt, VNA sắp xếp các tổ bay để thực hiện đi về trong ngày, thay vì luân phiên tổ bay và lưu trú ở lại Hàn Quốc như thông thường.

Tàu bay từ Hàn Quốc về cũng được khử trùng tào bộ trước khi đưa vào sử dụng cho chuyến tiếp sau.



Các hãng hàng không Việt Nam cũng khuyến nghị hành khách có nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc cần theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh và thông báo của các hãng hàng không để chủ động sắp xếp lịch trình đi lại.



Thị trường hàng không lớn thứ 2 của Việt Nam



Hiện Hàn Quốc là thị trường hành khách hàng không lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc, đã dừng các đường bay từ 1/2). Quốc gia này không chỉ là nguồn khách du lịch của Việt Nam, giữa 2 nước còn có lực lượng lao động qua lại rất lớn.



Hàn Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lao động xếp thứ 3 của Việt Nam, với hơn 7.200 lao động sang làm việc trong năm 2019. Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc hiện vào khoảng 50.000 người, chưa kể lực lượng cô dâu người Việt, du học sinh, khách du lịch Việt Nam sang...



Ở chiều ngược lại, hiện Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Năm 2019, Hàn Quốc dẫn đầu về các nước đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 7,92 tỷ USD (chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam). Do là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam, nên số lượng người Hàn Quốc sang Việt Nam sinh sống và làm việc cũng rất đông đảo, chưa kể khách du lịch.

Chỉ riêng việc dừng khai thác các đường bay đi/đến Trung Quốc đại lục, Cục Hàng không đã ước tính các hãng hàng không Việt Nam có thể thiệt hại trên 10.000 tỷ đồng. Nay thêm việc thu hẹp đường bay Hàn Quốc, dịch virus Covid-19 đang khiến hàng không thiệt hại nặng.



Để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch virus Covid-19, các hãng hàng không Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp kích cầu đi lại, như giảm giá vé với mức thấp “chưa từng có”, gồm cả đường bay trong và ngoài nước. Thậm chí, VNA đã phải thông báo cho thuê tàu bay cả thân hẹp lẫn thân rộng.

Lê Hữu Việt