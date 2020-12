Cấm bay 1 năm với hành khách gây rối, 'cầm nhầm đồ' trong sân bay

Quảng cáo

Cụ thể, Cục Hàng không cấm bay 1 năm với bà L.T.X.N. (43 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM), do có hành vi vi phạm gây rối, gây mất trật tự công cộng, kỷ luật tại khu vực nhà ga hành khách sân bay Tân Sơn Nhất. Bà N. đã dùng tay kéo cổ, kéo tóc, đánh vào đầu hành khách đi cùng chuyến bay VJ375.Cấm bay 1 năm với ông N.V.Q. (43 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên), do có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị tài sản trong cảng hàng không, sân bay.Bà N. và ông Q. bị cấm vận chuyển đường hàng không trong 1 năm, kể từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 24/12/2021. Hết hạn cấm bay, 2 hành khách này sẽ bị áp dụng kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo.Còn ông L.V.H. (31 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An), có hành vi hút thuốc trong buồng vệ sinh trên tàu bay khi tàu bay đang bay, cũng bị cấm bay với thời hạn 9 tháng, kể từ ngày 26/12/2020 đến hết ngày 25/9/2021.Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển các ông, bà có tên theo thời hạn nêu trên.Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn.Các Cảng vụ hàng không khu vực thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp, các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai.

Lê Hữu Việt