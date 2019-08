Cấm bay 1 năm với nữ đại úy công an 'đại náo' sân bay Tân Sơn Nhất

Quảng cáo

Cụ thể, bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cấm vận chuyển 12 tháng, tính từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020. Đồng thời, khi hết thời hạn cấm bay sẽ áp dụng kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021.Bà Lê Thị Hiền là hành khách đi chuyến bay VN248, chặng TPHCM-Hà Nội, ngày 11/8/2019, đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật, gây rối tại cảng hàng không, sân bay (không hợp tác, to tiếng chửi bới, có lời lẽ thô tục xúc phạm, lăng mạ nhân viên thủ tục hàng không; hành hung dùng tay nắm tóc và dùng chân đạp vào người nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ), bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định của Trưởng đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (phạt hành chính 200.000 đồng).Hành vi vi phạm nêu trên của bà Lê Thị Hiền bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không và kiểm tra trực quan bắt buộc theo quy định tại các điểm a và e, khoản 1, Điều 18 Nghị định 92/2015, và khoản 3, Điều 60 Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT.Các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời hạn trên.Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chỉ đạo các Cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn trên.Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.Bà Hiền hiện công tác tại Đội CSGT, Công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Lê Hữu Việt