Cảnh báo nạn làm giả vé cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Vé thật. Ảnh: VEC.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ giữa tháng 6 vừa qua, một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TPHCM phản ánh về vé phí (liên giao khách hàng) tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị trùng series.



Qua phân tích, VEC kết luận các vé trên là vé giả (vé không do VEC phát hành). Do vé của VEC phát hành có in hoạt tiết hoa văn trên phôi vé nhằm bảo mật, chống làm giả.



Theo VEC, việc xuất hiện làm giả vé cước đường bộ (liên 2: Giao cho người nộp tiền) trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dù không thiệt hại tới doanh thu thu phí, nhưng đã ảnh hưởng tới hình ảnh của VEC.



Bên cạnh đó, việc làm giả vé tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý của các doanh nghiệp, chủ phương tiện.



“Phôi vé của VEC đã đăng ký bản quyền và có bảo hộ. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi làm giả vé cước đường bộ là vi phạm pháp luật”, VEC khẳng định.



VEC cũng đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp phát hiện vé có dấu hiệu làm giả hãy thông tin tới VEC để xử lý.



Từ ngày đưa vào khai thác tới nay, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã ghi nhận gần 51 triệu lượt phương tiện. Hoạt động thu phí trên tuyến này được thự chiện theo quy trình thu kín – đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu.

Cách nhận biết vé thật - giả.

Lê Hữu Việt