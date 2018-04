CEO Viettel: Lao động để hạnh phúc

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Viettel:

Lao động để hạnh phúc

Có người nói, lao động là để hạnh phúc. Và vì lao động là công việc của cả đời, do đó, đây có lẽ là câu trả lời mà tất cả chúng ta – những người lao động ở Viettel cần suy nghĩ và chiêm nghiệm.

Nhờ có tinh thần lao động quên mình, quả cảm và sáng tạo, 5 năm qua, 30.000 người lao động ở Viettel đã tạo ra những điều kỳ diệu và lớn lao với tổ chức này, với đất nước này.

Nhiều năm liên tiếp, Viettel là doanh nghiệp có lợi nhuận và nộp thuế lớn nhất Việt Nam. 5 năm, chúng ta đã giữ vững vị thế số 1, và thực sự dẫn dắt ngành CNTT và viễn thông Việt Nam. Bằng sự sáng tạo, quyết tâm, Viettel phổ cập cáp quang đến từng hộ gia đình, đưa 4G đến tận tay mỗi người ở khắp đất nước trong thời gian ngắn kỷ lục. Chúng ta đã trực tiếp tạo ra nền tảng hạ tầng để Việt Nam sẵn sàng kết nối và gia nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

5 năm, người Viettel cũng mở rộng phạm vi kinh doanh của mình thêm 5 thị trường nữa, với vùng phủ dân số tăng gấp gần 3 lần so với 5 thị trường đã đầu tư suốt 7 năm trước đó. Viettel đã vào top 30 hãng viễn thông lớn nhất thế giới về số lượng người dùng.

Năm 2013, Bộ Quốc phòng mới chính thức giao nhiệm vụ cho Viettel sản xuất trang bị quân sự. Sau 5 năm, các kỹ sư Viettel đã nghiên cứu, sản xuất thành công và đưa vào hoạt động hàng loạt sản phẩm quân sự và dân sự.

Chúng ta đã sản xuất và đưa vào trang bị trong Quân đội hàng chục ngàn thiết bị thông tin liên lạc; hàng chục radar (trong đó có nhiều sản phẩm với tính năng ngang tầm top đầu thế giới); máy bay không người lái; hệ thống tự động hóa chỉ huy tác chiến điện tử, ...

Về sản xuất dân sự, chúng ta cũng có nhiều thành tựu. Trong đó đáng tự hào là việc sản xuất thành công thiết bị báo hiệu cứu hộ trên biển, góp phần đưa Việt Nam vào top 5 các nước Châu Á sản xuất được thiết bị này.

Là việc sản xuất và đưa vào vận hành hệ thống trạm BTS 4G, đưa Viettel chính thức tham gia vào lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị mạng viễn thông – một lĩnh vực mà hiện trên thế giới chỉ còn có 5 nhà cung cấp. Là hệ thống tính cước thời gian thực vOCS 3.0, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sản xuất OCS lớn nhất thế giới.

Năm 2013, lần đầu tiên Viettel tuyên bố thay đổi khái niệm nhà mạng viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ. Viettel chính thức bắt đầu một chặng đường kinh doanh viễn thông mới khác hoàn toàn với 13 năm trước đó (từ khi Viettel bắt đầu kinh doanh dịch vụ viễn thông).

Sau 5 năm, không những chuyển đổi thành công, Viettel còn trở thành đơn vị đầu ngành về an toàn thông tin, về an ninh mạng, về không gian mạng tại Việt Nam; Chính phủ công nhận Viettel là doanh nghiệp quốc phòng an ninh; Bộ Quốc phòng chính thức giao cho nhiệm vụ trở thành Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Viettel giờ đây không chỉ là một công ty dịch vụ mà còn là một công ty công nghệ cao.

Chúng ta không thể dừng lại!