Chủ đầu tư lý giải cầu Bạch Đằng lún không phải do chất lượng

Sáng 5/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng cho biết: Từ khi công trình hợp long (tháng 4/2018), chủ đầu tư đã phát hiện tình trạng chênh lệch cao độ giữa các đốt dầm.Theo ông Oánh, đây là hiện tượng chênh lệch cao độ giữa các đốt đúc dầm, không phải do khai thác rồi bị lún võng. Tình trạng này thường xảy ra khi thi công các cầu dây văng, nhất là cầu dây văng 3 trụ tháp như cầu Bạch Đằng , việc kiểm soát chênh lệch giữa các đốt đúc càng khó khăn hơn. Hiện tượng chênh lệch cao độ giữa các đốt đúc chỉ xảy ra ở vị trí trước và sau hai khối hợp long.“Nếu là cầu đúc hẫng thông thường (không phải cầu dây văng), mình căn chỉnh từ trước, ra đến nơi sẽ khớp luôn. Tuy nhiên, cầu Bạch Đằng có 3 trụ dây văng, trụ tháp giữa bập bềnh, việc điều chỉnh rất khó khăn, dẫn tới sự chênh lệch về cao độ giữa đốt đúc khi hợp long”, ông Oánh nói.Ngoài ra, theo ông Oánh, các yếu tố về thời tiết, như nhiệt độ, độ ẩm cũng ảnh hưởng tới co ngót bê tông, dẫn tới vênh. Đặc biệt với nhịp giữa cầu.Theo đại diện nhà đầu tư, chênh lệch cao độ trên trong phạm vi cho phép, dù mặt cầu hơi mấp mô, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lưu thông.Khi phát hiện chênh lệch sau hợp long, đơn vị thi công đã đề xuất bù vênh, nhưng các chuyên gia, tư vấn và các bên liên quan góp ý cần thời gian theo dõi, quan trắc khi công trình đi vào khai thác ổn định mới tiến hành bù vênh.Dự kiến trong tuần này, chủ đầu tư sẽ họp với các cơ quan liên quan để thống nhất phương án, thời điểm bù vênh phù hợp cho cầu Bạch Đằng. Chi phí khắc phục do nhà thầu thi công chịu hoàn toàn.Một số chuyên gia về cầu đường cho hay, rất nhiều cầu dây văng xảy ra hiện tượng trên. Thực tế, ở Việt Nam cũng có một số cầu bị. Thậm chí, ở Lào còn có cấu 2 dầm lệch nhau tới hơn 40cm. Do đặc điểm của dầm cầu dây văng là treo, nên phải đảm bảo đối xứng 2 bên trụ treo. Nên khi thi công tính toán sai lệch lập tức xảy ra hiện tượng trên.Về khắc phục, các chuyên gia cho rằng, cần tính toán kỹ, vì cầu dây văng phải đảm bảo về trọng lượng các dầm đối xứng hai bên trụ. Như với cầu Vàm Cống, nếu 1 bên dầm bị, thì dầm phía đối diện của trụ treo cũng có sự cố.