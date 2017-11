Chủ tịch nước Trần Đại Quang: 'Tìm hướng đi mới để duy trì vai trò APEC'

Phát biểu mở màn Phiên toàn thể Đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 2017) tại Đà Nẵng, Chủ tịch ABAC, ông Hoàng Văn Dũng đã báo cáo với các nhà lãnh đạo APEC những vấn đề mà các doanh nghiệp đã kiến nghị.

Theo ông Dũng, mối năm các nền kinh tế thành viên APEC nhóm họp lại để cùng chia sẻ những vấn đề quan trọng với châu Á-Thái Bình Dương cũng như các vấn đề quan trọng với cộng đồng kinh doanh và mỗi nền kinh tế.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, nếu không phối hợp với nhau, chúng ta sẽ không đạt được những tầm nhìn chung của APEC. Kết hợp lại, khu vực kinh tế của chúng ta thực sự là đầu tầu của tăng trưởng thế giới”, ông Dũng nói và cho rằng, tuy nhiên, để khai thác được những tiềm năng đó, thực sự là một thách thức không nhỏ.

Theo Chủ tịch ABAC, từ lâu nay APEC đã hiểu cần phát triển kinh tế một cách bền vững và bao trùm. Chúng ta cũng nhận thức được những vấn đề khác nhau cũng như những vấn đề sáng tạo trong tăng trưởng. APEC cũng không đứng ngoài các xu thế ảnh hưởng trên toàn cầu, những thách thức về dân số, nhân khẩu, biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như những khả năng đột phá của công nghệ, sự chuyển dịch của kinh tế, chính trị và sự ổn định. “Một vài dấu hiệu phục hồi về kinh tế cũng là tin tốt. Điều đó có nghĩa người dân được hưởng sự thịnh vượng to lớn hơn”, ông Dũng nói.

Dù lạc quan nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn thấy có nhiều thách thức. ABAC ủng hộ một cộng đồng thương mại đa phương dựa trên luật lệ và không phân biệt, đối xử. Đây là phương thức để chống lại chủ nghĩa bảo hộ. APEC cần kể được câu chuyện cân bằng, làm rõ lợi ích của thương mại tự do với người dân, với mỗi nền kinh tế và giảm thiểu những tác động tiêu cực của tự do hóa thương mại. Sự thay đổi hiện nay là không thể tránh khỏi, là một phần của phát triển toàn cầu.

“ABAC nhận thức được các công nghệ số có khả năng tạo ra được những thay đổi to lớn đối với mỗi nền kinh tế. Chúng ta cần tự do hóa hơn nữa để tạo ra những cơ hội với các doanh nghiệp. ABAC cam kết tầm nhìn xây dựng một khu vực tự do hóa thương mại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, ông Dũng nói.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho hay, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC với các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Năm nay là thời điểm chúng ta cần tìm ra những hướng đi mới để duy trì vai trò của APEC. APEC là động lực để liên kết kinh tế, động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là thời điểm chúng ta cần xây dựng tầm nhìn mới cho diễn đàn khi APEC đang bước sang thập niên phát triển thứ tư.

“Vì lẽ đó, các nhà lãnh đạo APEC sẵn sàng trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trước khi bước vào hội nghị quan trọng ngày mai. Những đề xuất, ý tưởng của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp sẽ là những cơ sở quan trọng để chúng tôi cân nhắc, quyết định những hướng đi của APEC trong thời gian tới”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cũng cho biết đánh giá cao 20 khuyến nghị của ABAC về sự phát triển của khu vực. Đây là những khuyến nghị rất thiết thực. Những vấn đề mà cộng đồng kinh tế quan tâm, nhất là liên kết khu vực, kết nối, thúc đẩy các dòng chảy thương mại và đầu tư, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển bao trùm, an ninh lương thực, tầm nhìn sau 2020 là những vấn đề các nhà lãnh đạo APEC đang trăn trở, trao đổi tìm ra những hướng đi phù hợp.

“Liên kết kinh tế, đầu tư, tự do hóa thương mại và đầu tư đã đang và sẽ là ưu tiên hàng đầu của APEC. Các nền kinh tế thành viên đều cam kết sẽ hoàn thành các mục tiêu của Bogor, tập trung hơn vào lĩnh vực dịch vụ và các biện pháp giảm rào cản phi thuế quan. APEC sẽ triển khai những kế hoạch đã được thông qua”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo Chủ tịch nước, APEC đã thành công trong gần ba thập niên qua. Đây chính là giai đoạn có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với APEC. Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tích cực đóng góp và cùng chúng tôi hoàn thành trọng trách xây dựng tầm nhìn mới cho Diễn đàn APEC trong những thập niên tiếp theo.

“Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác chặt chẽ và hiệu quả này. Cộng đồng doanh nghiệp hãy tiếp tục chung sức đồng hành cùng Nhà nước trong giai đoạn then chốt hiện nay và sắp tới. Tôi tin tưởng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra những động lực mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu cao nhất của hợp tác APEC là vì doanh nghiệp, vì người dân”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

