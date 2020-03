Chứng khoán lại đỏ sàn, VN-Index thủng mốc 700 điểm ​

Quảng cáo

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm 44,55 điểm, 667,18 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối 2016, chỉ số này xuống dưới ngưỡng 675 điểm.



Trên sàn giao dịch có tới 349 mã giảm giá, 16 mã đứng giá và 33 mã tăng giá. Rổ VN 30 đồng loạt giảm giá. Một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán giảm sâu do hàng loạt cổ phiếu blue-chips lao dốc. Nhiều mã giảm sàn như: Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE); HDBank (HDB); Vietinbank (CTG).

Cổ phiếu blue-chíp PV GAS (GAS) tiếp tục giảm thêm 2.800 đồng xuống còn 55.100 đồng/cổ phiếu.

Nhiều nhóm cổ phiếu giảm giá trong đó tiêu biểu như nhóm dầu khí giảm mạnh do giá dầu thô thế giới ở “đáy”. Tuần trước đó, giá dầu xuống gần mức 20 USD/thùng.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm còn do giới đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực từ chứng khoán thế giới. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, chứng khoán tương lai của Mỹ một lần nữa ngắt mạch tự động do giảm sâu quá. Đây là lần ngắt mạch thứ 5 trong vòng chưa tới 2 tuần qua. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm khoảng 30-35% so với đỉnh ghi nhận hồi giữa tháng trước. Chỉ số Dow Jones đã mất mốc 20 ngàn điểm.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đánh giá, thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu hồi phục sau những chuỗi ngày giảm sâu. Thị trường vẫn dao động ở vùng hỗ trợ sau nhịp giảm sâu. Nhịp giảm mạnh đã có dấu hiệu chậm lại trong các phiên gần đây, ở giai đoạn này thị trường đã ổn định hơn, điểm mấu chốt vẫn là tìm kiếm động lực để kích cầu trở lại sau bệnh dịch.

Bên cạnh đó, chuỗi bán ròng của khối ngoại có thể làm nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Đâu là đáy của thị trường sau đợt giảm mạnh này là câu hỏi khó, tuy vậy nhà đầu tư có thể tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ cho chiến lược đầu tư từ 3 đến 6 tháng tới. Theo thống kê, nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 về sát đáy 5 năm trước (2015) như FPT, MBB, REE, BVH hoặc nhiều mã giảm trên 20% như CTD (-27%), GAS (-27%), HPG (-56%). Cơ hội đang dần xuất hiện đối với những nhà đầu tư trung và dài hạn.rủi ro danh mục của mình tốt nhất.

Quỳnh Nga