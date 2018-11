Chuyển tải hơn 2.500 hành khách đi tàu do mưa lũ

Theo VNR, tới chiều cùng ngày tổng cộng có 11 đoàn tàu khách (với 2.581 người) và 6 đoàn tàu hàng bị ách tắc tại Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Nha Trang (Khánh Hòa).Toàn bộ hành khách đã được VNR chuyển tải sang đường bộ đi từ ga Tháp Chàm tới ga Nha Trang và ngược lại để tiếp tục hành trình về Sài Gòn - Hà Nội. Hành khách trên các đoàn tàu được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí trong thời gian chờ chuyển tải.Riêng những đoàn tàu khác trên tuyến Bắc – Nam chưa rời ga tạm thời hoãn, hủy. Do tình hình bão lũ đang diễn biến phức tạp, VNR sẽ tổ chức các đoàn tàu khách cho phù hợp trong thời gian bão lũ.Ông Phạm Minh Khôi, Trưởng Ban quản lý Kết cấu Hạ tầng (Tổng Cty Đường sắt Việt Nam - VNR) cho hay, tới chiều tối cùng ngày một số đoạn đường sắt Bắc – Nam qua Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận tiếp tục ngập, vị trí sạt lở chưa thể khắc phục do mưa lớn, nên tàu vẫn bị đình trệ.Đặc biệt, một số vị trí sạt lở xảy trên đoạn đường sắt nối Khánh Hòa – Ninh Thuận, trong đó có 3 đoạn chân đường bị nước cuốn sâu tới gần 2m, tổng chiều dài 50m, và một số vị trí sạt lở nhỏ.“Việc khắc các vị trí sạt lở đang khó khăn, do từ chiều nay mưa lớn lại xảy ra tại khu vực Nha Trang, Ninh Thuận, vật liệu chưa thể chuyển tới hiện trường. Nếu chiều tối điều kiện thời tiết thuận lợi, khoảng 19h tối nay toàn tuyến sẽ thông trở lại, với tốc độ chạy tàu tạm 5-10km/h. Tuy nhiên, hiện chưa thể nói trước”, ông Khôi nói.

Lê Hữu Việt