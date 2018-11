Cổ phiếu MWG tiếp tục rớt thảm, 'thổi bay' gần 2.000 tỷ

Công ty CP Thế Giới Di Động (mã: MWG) vẫn chưa thoát khỏi “ngày đen tối” từ khi xuất hiện tin đồn lộ 5,4 triệu thông tin của khách hàng. Nếu như hôm qua, ngày 8/11, MWG giảm 2.000 đồng/cổ phiếu thì hôm nay tiếp tục rớt thêm 4.000 đồng, chỉ còn 106.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng dư bán lên tới 30.200 cổ phiếu, trong khi bên mua chỉ có 1.100 cổ phiếu.

Chỉ trong 3 ngày rộ tin đồn từ ngày 7-9/11, ước tính MWG đã bị thổi bay gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa trên thị trường.

Biểu đồ giá cổ phiếu MWG

Ngày hôm nay, sàn chứng khoán Việt Nam có những phiên giao dịch đầy khó khăn khi tất cả các sàn đều giảm điểm. Trong đó VN-Index mất gần 12 điểm (-1,29%), còn 914,29 điểm. VN30 rớt 14,75 điểm (1,62%), còn 885,65 điểm với 25 mã giảm giá, chỉ có 3 mã tăng giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí hôm nay đã có tác động lớn đến diễn biến của thị trường chung. Các mã như GAS, PVD, PVS, PVC, PLX… đều sụt giảm mạnh. Trong đó GAS giảm 2,1% xuống 98.000 đồng/CP. PVD giảm 3,3% xuống 15.900 đồng/CP và khớp lệnh 1,7 triệu cổ phiếu. PVS giảm 2,7% xuống 18.200 đồng/CP và khớp lệnh 2,4 triệu cổ phiếu. PLX giảm 1,9% xuống 58.300 đồng/CP.

Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB, FPT, HPG, HSG, MSN, VNM, VJC… đều chìm trong sắc đỏ và đẩy thị trường giảm sâu.

Chiều 9/11, Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) vừa phát đi thông báo cho biết, liên quan đến thông tin về khả năng khách hàng sử dụng dịch vụ của MWG bị lộ, lọt một số thông tin cá nhân, đơn vị chức năng của Bộ TT&TT đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp làm việc với MWG để hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại chưa nhận thấy có dấu hiệu tấn công vào các thành phần hệ thống liên quan tới thông tin cá nhân bị công bố. Cục An toàn thông tin sẽ tiếp tục phối hợp với MWG và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát.

Theo Cục An toàn Thông tin, các thông tin quan trọng của thẻ tín dụng khách hàng không được lưu trữ trên hệ thống do MWG quản lý. Thông thường, trong quá trình thanh toán trên máy đọc thẻ tại các điểm bán (POS) và giao dịch trực tuyến qua trang web, thông tin liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng được mã hóa và chuyển sang ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. "Với thực trạng nhận thức hiện nay của một bộ phận người dùng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam về việc bảo vệ thông tin cá nhân thì thông tin email có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau đã từng lộ, lọt trước đây hoặc thông qua lừa đảo", Cục An toàn thông tin cho biết thêm.

Trước đó, một hacker đã chia sẻ tập tin chứa 5,4 triệu địa chỉ email được cho là của khách hàng TGDĐ. Một file khác xuất hiện ngay sau đó có hơn 61.000 email được cho là của nhân viên công ty này, với định dạng tên miền @thegioididong.com. Hacker này còn tung lên diễn đàn các dữ liệu khác và tuyên bố là thông tin của khách hàng hệ thống TGDĐ. File excel này chứa hơn 31.000 bản ghi, liệt kê số thẻ ngân hàng, ngày giờ giao dịch, số tiền giao dịch cùng một số thông tin khác. Thậm chí có đầy đủ 16 chữ số được cho là số thẻ ngân hàng đầy đủ. Tập tin cũng liệt kê điểm thực hiện giao dịch chi tiết tới chi nhánh nào của TGDĐ hay Điện Máy Xanh. Tuy nhiên đại diện MWG khẳng định, công ty không lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng trong các giao dịch.

Uyên Phương