Cục Hàng không cấm mang Macbook Pro 15 Inch lên máy bay

Để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như tàu bay trong quá trình khai thác, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị cấm hành khách, thành viên tổ bay mang máy tính xách tay 15 -inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9/2015 đến tháng 02/2017, có pin bị triệu hồi khi đi tàu bay dưới mọi hình thức.



Cấm việc vận chuyển bằng đường hàng hoá đối với loại máy tính xách tay này. Hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định.



Quyết định trên được đưa ra dự trên văn bản triệu hồi của Ủy ban an toàn hàng tiêu dùng Mỹ đối với sản phẩm máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9/2015 đến tháng 02/2017; và quyết định cấm vận chuyển những máy tính xách tay 15-inch Macbook Pro có thời gian sản xuất trên của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA).



Các hãng hàng không tại Việt Nam được yêu cầu thông tin tới tất cả các đại lý, phòng vé của mình, xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên tàu bay (check-in) để thực hiện đúng nội dung này.



Các hãng xây dựng quy trình phối hợp với hành khách và các bên liên quan trong việc xử lý đối với những máy tính được phát hiện và bị cấm vận chuyển, tránh làm mất mát tài sản của hành khách khi đi tàu bay.

Đồng thời, xây dựng quy trình ứng phó, xử lý đối với tình huống máy tính được phát hiện cùng hành khách ở trên chuyến bay.



Các cảng hàng không triển khai nội dung này tới các đơn vị liên quan (các đơn vị phục vụ mặt đất, đơn vị an ninh…), xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục check-in.



Các cảng vụ, đại diện cảng vụ tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các bên liên quan trong việc thực hiện lệnh cấm trên.



Trên chuyến bay, nếu tổ bay nhận thấy hành khách có mang theo và sử dụng máy tính xách tay 15-inch Mackook Pro như trên, cần ngay lập tức hướng dẫn để hành khách thực hiện các yêu cầu như: tắt nguồn máy tính, không sạc pin và tuân thủ theo đúng quy trình ứng phó được hãng xây dựng.



Các hãng hàng không báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam ngay khi có các vi phạm liên quan.



