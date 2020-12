Đà Nẵng giảm hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán

Ngày 18/12, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho hay các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, phân phối đã cam kết dự trữ hàng hóa đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng cho Tết Tân Sửu 2021. Tổng kinh phí khối lượng dự trữ hàng hoá gần 1.700 tỷ đồng, tập trung vào các mặt hàng như: gạo nếp 240 tấn; thịt heo 1.300 tấn; rau củ quả 11.000 tấn; bánh kẹo mứt các loại khoảng 500 tấn…

Theo Sở Công Thương, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn không cao, khách du lịch mua sắm ít nên khối lượng hàng hóa dự trữ năm nay giảm so với năm trước (gần 1.750 tỷ đồng). Các mặt hàng may mặc, hóa mỹ phẩm…cũng ít hơn.

Hàng hóa dự trữ Tết chủ yếu là các sản phẩm thiết yếu như thịt, gạo nếp, bánh kẹo...Ảnh: Thanh Trần.

Hiện tại, Sở Công Thương đang lập các tổ kiểm tra, nắm tình hình thị trường hàng ngày, kịp thời xử lý nếu có các vi phạm về nâng cao giá bán, ghim hàng, bán hàng không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ…

Sở cho biết thêm, dịp Tết này sẽ tổ chức chương trình đưa hàng về miền núi tại 2 xã thuộc huyện Hoà Vang, với tổng giá trị hàng hoá khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra sẽ bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn với giá bán bằng giá xuất tại lò mổ, thấp hơn giá thị trưởng khoảng 5.000 đồng/kg.

Thanh Trần