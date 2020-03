Dầu thô lao dốc dưới 30 USD/thùng, vàng thế giới tăng vọt ​

Quảng cáo

Ngày 18/3, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2020 đứng ở mức 26,62 USD/thùng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 17/3, giá dầu WTI giao tháng 4/2020 đã giảm tới 2,62 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 28,46 USD/thùng, giảm tới 1,58 USD/thùng so với phiên giao dịch trước đó.

Giá dầu ngày 18/3 giảm mạnh trong bối cảnh nguy cơ suy thoái, khủng hoảng kinh tế ngày một lớn trước diễn biến dịch Covid-19 đang lan rộng và tác động hoạt động kinh tế.

Trong diễn biến mới nhất, ngân hàng đầu tư kiêm công ty chứng khoán Morgan Stanley (Hoa Kỳ) đã lần thứ hai hạ dự báo giá dầu trong tháng 3. Theo đó, triển vọng giá dầu Brent trong quý 2/2020 giảm từ 35 USD/thùng xuống 30 USD/thùng.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h ngày 18/3, mỗi lít xăng bán lẻ giảm 2.290 - 2.315 đồng, về sát ngưỡng 16.000 đồng, trong khi dầu cũng hạ 1.353-1.830 đồng. Giá bán lẻ xăng RON 95 là 16.812 đồng/lít. Quyết định giảm giá bán lẻ xăng, dầu sớm hơn một ngày so với lịch điều chỉnh giá thường kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 bán lẻ tối đa 16.056 đồng/lít; Xăng RON 95 xuống còn 16.812 đồng/lít. Mức giá bán mới của dầu hoả xuống còn 11.846 đồng/lít sau khi giảm 1.830 đồng. Dầu diesel và madut giảm lần lượt 1.750 đồng và 1.353 đồng/lít, kg, xuống không cao hơn 13.035 đồng và không quá 10.051 đồng một kg.

Trong khi giá dầu giảm sâu, giá vàng thế giới bật tăng trở lại lên mức 1.530 USD/ounce sau một tuần rơi tự do. So với mức đáy của phiên hôm qua giá vàng thế giới đã tăng khoảng 60 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 43,02 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia đánh giá, giá vàng thế giới tăng trở lại là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thiết lập một kênh tài trợ thương phiếu để cải thiện thanh khoản và cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp đang thiếu hụt tiền mặt do sự gián đoạn thương mại và đi lại xuất hiện do những nỗ lực chống dịch COVID-19. Mặt khác, giá vàng vọt tăng còn do nhà đầu tư tăng mua vào từ mức thấp sau tuần liên tục đi xuống.

