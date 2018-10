Đề xuất năm 2019 vẫn chưa tăng trần giá vé máy bay

Bảng trần giá vé máy bay Bộ GTVT đề xuất áp dụng cho năm 2019.

Theo Dự thảo Thông tư Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Đây là lần đầu tiên khung trần giá vé máy bay nội địa được đưa ra dưới dạng Thông tư, trước đây khung giá này dưới dạng văn bản do Cục Hàng không ban hành.Bộ GTVT đề xuất giá trần vé máy bay thấp nhất là 1,6 triệu đồng, cao nhất là 3,75 triệu đồng (tùy theo chiều dài chặng bay).Mức giá trần này đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 1 vé máy bay, trừ: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ đơn vị vận hành nhà ga, an ninh; dịch vụ tăng thêm mà khách có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không.Từ đầu năm 2018, các hãng hàng không trong nước cũng đề xuất Bộ GTVT nghiên cứu điều chỉnh tăng trần giá vé máy bay, do mức trần hiện áp dụng từ năm 2015, trong khi giá nhiên liệu đã tăng nhiều so với thời điểm đó.Thậm chí, sau đó một số hãng đã tăng phụ phí với hành khách. Việc các hãng hàng không tăng phụ thu khiến giá vé máy bay tăng hơn 2,5%, tác động lên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).Tại cuộc họp tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá đã yêu cầu Bộ GTVT rút kinh nghiệm để xảy ra tình trạng trên. Không để thời điểm điều chỉnh giá vé trong lúc người dân đi lại nhiều và đưa nội dung điều chỉnh giá vé hàng không vào phương án kiểm soát giá của bộ.Sau đó Cục Hàng không đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT duy trì khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, từ đó tới nay câu chuyện trần giá vé máy bay không được bàn tới nữa.Hiện mức kê khai giá tối đa của hãng hàng không chiếm từ 76-79% so với mức giá trần hiện hành (tùy theo từng đường bay).

Lê Hữu Việt