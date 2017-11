Doanh nhân Thái Hương nói về cách làm nông không “ép” cây, “ép” đất tại APEC

Trong những ngày diễn ra hội nghị APEC vừa qua, bà Thái Hương - Chủ tịch tập đoàn TH được mời tham luận, đối thoại tại nhiều phiên thảo luận quan trọng.

Ngoài phiên thảo luận tại “Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2017- Việt Nam đối tác kinh doanh tin cậy” (diễn ra hôm 7/11) vào ngày 10/11, bà Thái Hương đã có bài tham luận, đối thoại về chủ đề sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển bền vững trong khuôn khổ CEO SUMMIT – APEC 2017.

Trang trại TH tại Nghệ An không chỉ tạo ra cuộc sách mạng đối với thị trường sữa Việt Nam mà còn tạo ra sự thay đổi cơ bản ngành chăn nuôi bò sữa

Kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên

“Trong tâm trí tôi, phát triển bền vững luôn gắn với mẹ thiên nhiên, thuận theo tự nhiên. Vì thế, thông điệp tôi muốn chia sẻ hôm nay là: “Hãy trân quý Mẹ thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy” – bà Thái Hương mở đầu bài phát biểu.

Chủ tịch Tập đoàn TH cho hay, với một tình yêu quê hương đất nước vô bờ, với tâm niệm làm cho người Việt Nam tự hào về đất nước Việt Nam, bà đã vạch lộ trình kiến tạo hệ sinh thái thực phẩm sạch, hữu cơ với con đường phát triển bền vững.

Bà kể lại hành trình gây dựng TH true MILK từ năm 2008. Dù chưa có kiến thức nào về sữa nhưng trong hoàn cảnh lúc đó Việt Nam 92% nhập khẩu sữa bột về pha lại với nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bà thấy “Không thể chậm trễ hơn nữa” và bắt tay ngay vào việc sản xuất sữa sạch, tiêu chuẩn quốc tế.

Bò sữa chăn nuôi theo tiêu chuẩn Organic của Tập đoàn TH

Hệ thống trang trại của Dự án có quy mô lên tới 1,2 tỷ USD nơi miền quê xứ Nghệ ra đời. Bảy tháng sau đàn bò đã cho dòng sữa tươi sạch đầu tiên. Và 14 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, ngày 26/12/2010 - sản phẩm sữa TH true MILK đến với người tiêu dùng. Tới giờ, tập đoàn TH hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 là 500 triệu USD với đàn bò sữa quy mô 45.000 con trên diện tích 8.100ha đất- xác lập kỷ lục Trang trại chăn nuôi tập trung lớn nhất Châu Á.

Chủ tịch Tập đoàn TH cho hay, sau sữa, tập đoàn đang và sẽ bắt tay vào các dự án sản xuất thực phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên như: Các trang trại dược liệu, rau củ quả sạch tại Nghệ An; kiến tạo Dự án gạo sạch, rau sạch ở Thái Bình, các trang trại dược liệu ở những vùng khó khăn nhất của Việt Nam như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên…

Cụ thể, TH nhắm tới một số sản phẩm: Sữa và các sản phẩm từ sữa kết hợp với các cây thảo dược Việt Nam; Nhóm Dược liệu quý hiếm Việt Nam như Lan Thạch Hộc (trồng tại Hà Giang, Yên Bái…); Chè và các sản phẩm từ chè theo các phong cách Cung Đình Việt Nam và Nhật Bản; Các giống gạo có chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng được đánh giá cao hơn gạo Nhật (như gạo Nang Oi-Mường Lống, nếp Rồng-Đô Lương, Nghệ An); Lạc; Vừng; Nhãn lồng Hưng Yên; Sầu riêng; Bơ; Cam.

Không ép đất, không dùng cây biến đổi gen

“Để phát triển bền vững, tôi không đi theo hướng áp dụng công nghệ biến đổi gen, sử dụng hóa chất để “ép” cây, “ép” đất cung cấp thực phẩm cho con người. Cách làm của tôi là phát huy tối đa các giá trị giống cây bản địa, giữ nguyên những gì sáng tạo của Mẹ thiên nhiên, tôn trọng những quy luật tự nhiên chứ không cưỡng chế tự nhiên, không biến đổi tự nhiên (như cách thức biến đổi gen) bởi với tôi, bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng không biên giới” – Bà Thái Hương nói.

TH true Herbal - sản phẩm nước uống thảo dược mới được đưa ra thị trường của Tập đoàn TH

Với định hướng đó, bà Thái Hương cho rằng, kỹ thuật nông nghiệp phải góp phần cho cây trồng, vật nuôi được sinh tồn ở môi trường tốt. Công nghệ cao và khoa học quản trị đóng vai trò hỗ trợ cho cây trồng phát triển tự nhiên, cho năng suất ổn định, bảo vệ mùa màng…

Chủ tịch tập đoàn TH cho rằng, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, việc canh tác, sản xuất tự nhiên sẽ giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu mà thế giới đang phải đối mặt. Bà ví dụ: “Tại Việt Nam, chúng tôi phải đối mặt với nhiều thiên tai, bão lũ, triều cường… Khí hậu đang dần thay đổi khiến thiên tai khốc liệt hơn. Tôi không phải nhà khoa học nhưng cũng nhận thấy khi chúng ta sử dụng các biện pháp tự nhiên như dùng các rừng dừa, rừng đước, sú vẹt để chống ngập mặn, bảo vệ đất trồng trọt sẽ hiệu quả hơn nhiều so với can thiệp bằng bê tông chắn sóng. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng biện pháp tự nhiên để khắc chế tự nhiên”.

Chủ tịch Tập đoàn TH cũng kể về kinh nghiệm nghe theo lời “Mẹ thiên nhiên” khi triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa cùng một số dự án thực phẩm tại Liên bang Nga.

“Tại đây, trong một năm, chỉ có 6 tháng có thể canh tác, còn lại 6 tháng là ngủ đông. Nếu như nhiều người cho rằng đó là điều kiện khắc nghiệt thì tôi lại xem điều này là món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga vĩ đại. Bởi vì, trong 6 tháng ngủ đông, các vi sinh vật hoạt động tạo ra hệ sinh thái dinh dưỡng sạch vô giá cho đất và cũng là thời gian để cho đất được nghỉ ngơi. Ta chỉ cần đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào thì những vùng đất này sẽ nở hoa, đem lại những giá trị không giới hạn mà thế giới đang mơ ước và hướng tới – đó là nền nông nghiệp sạch hữu cơ phục vụ cho đời sống con người” – Chủ tịch Tập đoàn TH nói.

Tại phiên thảo luận, có đại biểu hỏi: Các vấn đề bảo vệ môi trường có liên quan tới địa chính trị hay không, bà Thái Hương trả lời: “Sản xuất sạch phụ thuộc vào nhận thức của mỗi doanh nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi địa chính trị thì mới có sự bền vững. Chúng ta cùng ý thức rằng dù thời đại nào chúng ta cũng phải sản xuất các thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe. Các quốc gia đều phải giữ được nguồn đất, nước sạch để có được nguồn lực sản xuất sạch. Tất cả điều đó liên quan tới chính sách của từng quốc gia”.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP), chỉ tính riêng năm 2011, thiệt hại về kinh tế do thảm họa thiên nhiên gây ra ở châu Á - Thái Bình Dương vào khoảng 294 tỉ USD chiếm 80% tổng số 366 tỉ USD thiệt hại của toàn thế giới và bằng 80% tổng thiệt hại giai đoạn 2000-2009. Tại châu Á - Thái Bình Dương, hàng năm có khoảng 80% dân cư bị ảnh hưởng và hơn 3.000 người bị chết do thảm họa thiên nhiên. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) ước tính, hiện nay trên thế giới vẫn còn khoảng 800 triệu người thiếu đói, trong đó ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có số người thiếu đói lớn nhất, khoảng 500 triệu người. Trong đó riêng Việt Nam, theo số liệu của Bộ LĐTBXH tới cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn khoảng 8,58 - 8,38%, tương đương với khoảng 1,7 triệu hộ nghèo (trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở một số tỉnh vùng núi lên tới 46,43%).

Bảo An