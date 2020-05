Độc lạ các loại trái cây rừng tràn xuống phố

Đi dọc các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh xuyên Tây Nguyên, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chị, các mẹ đồng bào Êđê bày bán nhiều loại trái cây có nguồn gốc từ rừng.

Đầu hè là rộ mùa trái cây rừng. Đặc biệt năm nay, mít rừng bán rất chạy. Mỗi quả mít rừng chỉ to bằng nắm tay, nặng khoảng 0,3 -0,5 kg/quả, ăn có vị chua ngọt. Dù giá cao hơn so với mít trồng tại vườn nhưng mít rừng được nhiều chị em săn lùng do sự khác lạ và hương vị đặc biệt