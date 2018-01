Đón lộc xuân cùng ACB

Rộn ràng lộc vàng may mắn

Những ngày đầu năm, người Việt Nam thường có thói quen mua vàng cho một năm mới tiền tài, may mắn, mọi sự thuận lợi. Không phải xếp hàng dài chờ đợi mua vàng trong những ngày đầu năm, ACB mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn giúp khách hàng sở hữu lộc vàng may mắn đầu năm.

Với số tiền gửi từ 10 triệu kỳ hạn 1 tháng trở lên, bạn sẽ được nhận ngay một thẻ cào điện tử. Càng gửi nhiều, khách hàng càng nhận nhiều thẻ cào điện tử bằng với bội số của mức gửi. Mỗi khách hàng nhận tối đa 20 thẻ cào điện tử tương ứng 20 lần cào trong 1 lần giao dịch.

Mỗi thẻ cào mang đến cho khách hàng cơ hội trúng giải đặc biệt của chương trình là 1 lượng vàng ACB trị giá 36 triệu đồng (tổng cộng 10 giải), hoặc 1 chỉ vàng ACB trị giá 3.6 triệu đồng (tổng cộng 100 giải). Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể trở thành 1 trong 5.000 khách hàng còn lại nhận giải thưởng 100 nghìn đồng.

Vui đón lộc xuân tốt lành đầu năm

Nếu chưa may mắn trúng các giải thưởng trên, ACB vẫn muốn gửi đến những lời chúc lành khi trao cho bạn một cơ hội bốc thăm thú vị thứ hai với chương trình hái lộc xuân.

Hái lộc đầu xuân là một phong tục ngày Tết truyền thống mang nhiều ý nghĩa tinh thần với hy vọng về một năm mới an lành. ACB mang đến không khí truyền thống ngày Tết ngay tại các chi nhánh, phòng giao dịch của mình. Với mỗi lộc xuân, bạn sẽ có cơ hội “hái” những bao lì xì may mắn trên cây đào/ cây mai tại chi nhánh / phòng giao dịch mà bạn gửi tiền. Hơn 50 nghìn bao lì xì trị giá 20 nghìn đồng và 20 nghìn bao lì xì trị giá 50 nghìn đồng cùng voucher giảm 80% phí dịch vụ chuyển tiền sẽ lần lượt được trao tay để mang đến những lộc xuân may mắn đầu năm cho khách hàng ACB.

Có thể dễ dàng nhận thấy thời gian gần đây, ACB thường xuyên tung ra những chương trình khuyến mãi với các phần quà hấp dẫn, thú vị vì đáp ứng chính xác những nhu cầu thiết thực của mọi khách hàng trong từng thời điểm cụ thể. Vì thế tin chắc chương trình “Lộc Xuân Như Ý” sẽ một lần nữa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng ACB trong đầu năm mới 2018.

P.V