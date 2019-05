Dự án Imperia Sky Garden 'gây sốc' với chương trình mua nhà tặng xe Mercedes

Đây là chương trình đặc biệt nhằm tri ân các khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án Imperia Sky Garden trong thời gian vừa qua với giải đặc biệt là 01 xe Mercedes sang trọng cùng các giải thưởng giá trị khác gồm: 01 Giải nhất là chuyến du lịch đến Vườn hồng trên cao ở Rockefeller Center, New York, Mỹ dành cho 02 người trị giá 80.000.000 đồng; 01 Giải nhì là chuyến du lịch đến Khu vườn Luxembua & Cung điện Versailes, Pháp dành cho 02 người trị giá 70.000.000 đồng; 05 Giải ba mỗi giải là chuyến du lịch đến Khu vườn Garden by the bay, Singapore dành cho 02 người trị giá 20.000.000 đồng/giải và 20 Giải khuyến khích mỗi giải là 1 Voucher 2 đêm tại Sol Beach House Phú Quốc dành cho 2 người trị giá 5.000.000 đồng/giải.

Khách mua nhà tại Imperia Sky Garden sẽ có cơ hội trúng thưởng xe Mercedes sang trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên MIKHome “chơi trội” với chương trình bốc thăm trúng thưởng “khủng”. Bởi trước đó, khách hàng Trần Quang Dũng (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã may mắn trúng thưởng 01 căn hộ tại Sky B tầng 12A giá trị hơn 2,2 tỉ đồng.

Việc liên tiếp tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng với giá trị lên đến hàng tỉ đồng không chỉ thể hiện sự “chịu chơi” mà còn cho thấy mức độ cụ thể hóa tình cảm tri ân của đơn vị quản lý và phân phối sản phẩm MIKHome dành cho khách hàng của mình.

Theo ghi nhận, trước ngày mở bán Imperia Sky Garden đang trở thành tâm điểm của thị trường phía Nam Hà Nội khi dự án sở hữu đến 68 tiện ích tiện nghi cùng vị trí giao thông thuận lợi nằm trên tuyến đường trên cao nối liền Ngã tư Sở với cầu Vĩnh Tuy đang được mở rộng. Đặc biệt, chính sách hạn chế nhà nội đô đã khiến các dự án trung tâm Hà Nội như Imperia Sky Garden trở nên “nóng” hơn bao giờ hết và là “mỏ vàng” của giới đầu tư BĐS săn lùng.

Hiện dự án Imperia Sky Garden đang trong những công đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến sẽ bàn cho khách hàng trong Qúy II/2019. Nhiều khách hàng đặt mua dự án cho biết, họ cảm thấy thực sự yên tâm về chất lượng công trình cũng như thời điểm bản giao tổ ấm đang cận kề.

Anh Phạm Minh Quang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, anh đặt mua căn hộ Imperia Sky Garden ngay trong lần đầu thăm quan nhà mẫu bởi sự tiện nghi và việc bố trí căn hộ 3 phòng ngủ ở đây rất hợp lý. Đặc biệt, dự án nằm trong nội đô với giao thông thuận lợi cùng nhiều tiện ích nổi bật và thời gian bàn giao nhà sắp đến.

Nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua nhà tại Imperia Sky Garden, MIK Home đang áp dụng chính sách tài chính vô cùng ưu đãi: Nếu trên thị trường các dự án đều quy định khách hàng phải đóng đủ 25% giá trị căn hộ mới ký hợp đồng mua bán thì tại Imperia Sky Garden, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (bao gồm cả đặt cọc) tương đương 260 triệu đồng là đã có thể kí hợp đồng mua bán, đây là chính sách ưu đãi lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, nếu mua những căn hộ thuộc trục 01, 09, 15, 16, 18 tại Sky C và D khách hàng sẽ được tặng gói Smart Home trị giá 85 triệu đồng, khách hàng mua các căn hộ khác được tặng gói nội thất bếp cao cấp trị giá 40 triệu đồng. Khách hàng cũng được ngân hàng VPbank hỗ trợ gói vay dài kỉ lục lên tới 35 năm lãi suất 0% trong 9 tháng, ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc chính sách cho vay tối đa lên đến 75% giá trị căn hộ.

