Du lịch 'sang chảnh' Tràng An với đẳng cấp thượng đỉnh

Nhiều năm qua, Ninh Bình trở thành điểm đến du lịch lý tưởng tại khu vực phía bắc với hàng loạt danh thắng nổi tiếng như khu sinh thái Tràng An, “nam thiên đệ nhị động” Tam Cốc - Bích Động, trung tâm cố đô Hoa Lư… Đặc biệt những năm gần đây, Ninh Bình còn có chùa Bái Đính - điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng. Du khách trong và ngoài nước cứ thế tìm đến Ninh Bình, nhất là tuyến kết nối giữa Hà Nội với Ninh Bình.

Tầm vóc du lịch Ninh Bình cũng không chỉ dừng lại ở VN mà còn nổi tiếng thế giới khi quần thể di sản thế giới Tràng An được UNESCO công nhận. Mới hơn nữa, siêu phẩm điện ảnh Kong: skull island đã quảng bá đầm Vân Long, Tam Cốc - Bích Động… ra khắp thế giới bằng những khung hình choáng ngợp. Chính vì thế, Ninh Bình ngày càng được cộng đồng du lịch đánh giá như một điểm đến tuyệt vời tại VN.

Khoang nội thất DCar Hạng Thượng Đỉnh

Đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Ninh Bình, các nhà xe liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ suốt nhiều năm qua. Giữa lúc xu thế xe Limousine vẫn đang phát triển mạnh mẽ, thì nhiều nhà xe ở Ninh Bình không ngại tiến thêm bước mới, đón đầu bước ngoặt “Hàng không 5 sao mặt đất” đang hình thành ở VN bằng cách trang bị dòng xe DCar Hạng Thượng Đỉnh và DCar Hạng Thương Gia. Mới đây nhất là sự ra đời của hãng “Hàng không 5 sao mặt đất” Tràng An - vận hành “đội bay sang chảnh” là những chiếc DCar Hạng Thượng Đỉnh đẳng cấp kết nối tuyến Hà Nội - Ninh Bình.

Ghế được mô phỏng theo ghế Zero G – Phi trọng lực của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA)

Đây là dòng phương tiện được trang bị chỗ ngồi tương xứng với khoang ghế Hạng Thượng Đỉnh - First Class trên máy bay. “Phi cơ” của hãng “Hàng không 5 sao mặt đất” Tràng An có khoang hành khách gồm 10 ghế được thiết kế mô phỏng theo kiểu ghế phi trọng lực (Zero-G) của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm tạo ra tư thế ngồi cân bằng, giúp lưu thông máu, giảm mệt mỏi trong những hành trình dài. Mỗi ghế được đúc nguyên khối, tích hợp tính năng massage, cơ chế trượt ngã bằng điện, ghế trước ngã lưng không ảnh hưởng đến ghế sau và có gác chân ở mỗi ghế. Tất cả mọi tiện ích nằm trong một khoang ghế giúp hành khách tận hưởng tối đa không gian và tiện ích của DCar Hạng Thượng Đỉnh mà không ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Suốt “chuyến bay”, hành khách lại còn được trải nghiệm cùng hệ thống giải trí đa phương tiện với màn hình ốp trần gập/ mở cỡ lớn, giúp hành khách giải trí và thư giãn suốt hành trình.

Đẳng cấp “hàng không 5 sao” còn thể hiện rõ qua các chi tiết tinh tế như: Cửa lùa lên xuống tự động được mở rộng ra hết hành trình kết hợp bệ bước chân giúp hành khách lên xuống dễ dàng; Hệ thống đèn LED ốp trần và xung quanh đem đến không gian nội thất bắt mắt; Khoang hành lý rộng rãi và đủ sức chứa vali cho toàn bộ hành khách nhờ vào thiết kế ghế ngồi được nâng lên cao hơn so với những ghế còn lại, chân ghế được ẩn vào hai bên hông xe để tận dụng không gian bên dưới ghế.

Chính vì thế, việc có thêm hãng “Hàng không 5 sao mặt đất” Tràng An kết nối Ninh Bình với Hà Nội sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp thượng đỉnh để du khách tìm đến Tràng An - Ninh Bình khám phá những danh thắng nổi tiếng thế giới. Bước phát triển này của “Hàng không 5 sao mặt đất” Tràng An hứa hẹn chắp cánh cho du lịch Ninh Bình “cất cánh”.

