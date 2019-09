Đường Hồ Chí Minh vừa làm xong đã nứt

Quảng cáo

Bộ GTVT vừa có công điện khẩn yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê.Theo đó, thời gian qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt từ ngày 23/8 đến 3/9/2019 tại địa bàn huyện Chư Sê xảy ra nhiều trận mưa rất lớn, kéo dài, một số đoạn tuyến trên dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, có hiện tượng ngậm nước, phát sinh hư hỏng nền, mặt đường.Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 chủ trì, phối hợp với tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến. Để đánh giá, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời những hư hỏng do mưa lớn kéo dài. Cùng đó, đảm bảo ổn định công trình, tuyệt đối an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/9.Đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, dài 10,8 km. Dự án đang trong thời gian chờ nghiệm thu để đưa vào khai thác.

Lê Hữu Việt