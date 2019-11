Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Sẽ thuê chuyên gia nước ngoài giám sát

Quảng cáo

Ông Vũ Hồng Trường, TGĐ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, theo đánh giá của tư vấn thẩm định của Pháp, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông dù sử dụng công nghệ Trung Quốc nhưng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương thích với tiêu chuẩn của châu Âu.

Thông tin trên được ông Vũ Hồng Trường đưa ra tại Hội nghị An toàn giao thông năm 2019, do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức sáng 29/11.



Theo ông Trường, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ cuối năm 2019, sau khi Bộ GTVT nghiệm thu sẽ bàn giao cho Metro Hà Nội vận hành khai thác. Trước khi đưa vào khai thác, việc đảm bảo an toàn trong mọi khâu vận hành cần được khẳng định.



Quá trình đánh giá chứng nhận an toàn tuyến Cát Linh – Hà Đông đang được tư vấn châu Âu (tư vấn Pháp) thực hiện và cơ bản đánh giá theo đúng tiêu chuẩn thế giới đã cam kết. Bao gồm quy trình vận hành và bảo dưỡng, các kịch bản vận hành, biểu đồ chạy tàu, quy trình xử lý sự cố, nhiệm vụ các chức danh...



“Việc quản lý vận hành tuyến Cát Linh – Hà Đông theo đúng tiêu chuẩn thế giới đảm bảo tuyến vận hành an toàn ở mức độ rất cao. Do các tiêu chuẩn này đã được kiểm nghiệm rất lâu dài tại các nước có hệ thống đường sắt phát triển, chứng minh tính chính xác của tiêu chuẩn”, ông Trường nói.



Theo ông Trường, sau thời gian vận hành thử toàn hệ thống, về cơ bản nhân sự Việt Nam đã đáp ứng các công việc được giao, trực tiếp vận hành 11 chuyên ngành, các chuyên gia nước ngoài chỉ giám sát. “Lúc đầu cũng có chút lo lắng, nhưng qua thực tế vận hành thử thấy anh em đã sẵn sàng tiếp nhận vận hành”, ông Trường nói.



Tuy vậy, lãnh đạo Metro Hà Nội cũng nhìn nhận, đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành nên kinh nghiệm quản lý còn hạn chế. Dù đội ngũ nhân sự được đào tạo, nhưng không tránh khỏi các tình huống khó khăn trong thực tế. Do đó, để đảm bảo an toàn, Việt Nam đã thuê chuyên gia nước ngoài giám sát vận hành và chuyên giao công nghệ trong 1 năm đầu khai thác.

Ông Vũ Hồng Trường, TGĐ Metro Hà Nội cho biết, thành phố quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị, 3 tuyến tàu điện một ray và 8 tuyến xe buýt nhanh BRT. Trong đó, đã có 4 đoạn tuyến đã phê duyệt và đang triển khai xây dựng; có 2 tuyến nghiên cứu kêu gọi đàu tư theo hình thức hợp tác công – tư (PPP). Đáng chú ý, tuyến số 6 (đoạn Nội Bài - Hà Đông - Ngọc Hồi) đã lập báo cáo dự án theo hình thức hợp tác công tư và Công ty cổ phần Tập đoàn VinGroup đang đề xuất đăng ký đầu tư.

Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông năm 2019, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết:



Trước năm 2010, mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng 12.000 người tai Việt Nam. Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ đó tới nay, mỗi năm đã giảm 5-10% số vụ và số người thương vong. Dự kiến năm 2019 sẽ lần đầu tiên số người tử vong dưới 8.000 người.



Dù vậy, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, bình quân mỗi ngày có 20 người chết và 50 người bị thương. Tình trạng lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích còn phổ biến; ứng dụng xử phạt nguội, giám sát điều hành giao thông còn kém. Đây là những vấn đề Bộ GTVT và các địa phương cần quan tâm giải quyết để giảm tai nạn giao thông.

